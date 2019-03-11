Ким Кардашян засветила пышное декольте в экстремальном мини-платье

Американская звезда Instagram Ким Кардашян провела ночь в музее. Для светского выхода 38-летняя американка надела белое мини-платье, которое прекрасно подчеркивало ее пышный бюст и стройные ноги.

Звезда реалити-шоу "Семейство Кардашян" в который раз демонстрирует поклонникам, что в моду возвращаются модели нарядов, которые пользовались большой популярностью в 1990-х и 2000-х годах. Так, недавно Ким Кардашян вышла в свет в леопардовом комбинезоне из коллекции 1991/1992 годов. А для нового выхода ее выбор пал на платье из 1999/2000 года.

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Белое мини-платье от Manfred Thierry Mugler из коллекции Les Meduses ("Медузы") подчеркнул все достоинства 38-летней Ким Кардашян. Тонкая талия, пышная грудь, стройные ноги и шоколадный загар – американская знаменитость получила немало комплиментов от своих поклонников за такой сексуальный образ.



Ким Кардашян / Instagram / @kimkardashian



Ким Кардашян / Instagram / @kimkardashian