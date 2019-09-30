"King's Man: Начало": в сети появился новый трейлер шпионской саги

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"King's Man: Початок": трейлер смотреть онлайн
"King's Man: Початок": трейлер смотреть онлайн / www.gq.com

Голливуд продолжает поражать киноманов все новыми анонсами предстоящих премьер. Так, через 2 месяца после первого официального трейлера в сети опубликовали второй трейлер к фильму "King's Man: Начало" (The King's Man).

Ролик появился на YouTube-канале компании 20th Century Fox, которая и занимается созданием киноленты. Режиссером "King's Man: Начало" стал Мэттью Вон, который мастерски привлек внимание к новой кинокартине.

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Фильм станет приквелом к популярному сериалу о британской разведке Kingsman. Именно поэтому авторы решили использовать игру слов The King's Man, чтобы даже в названии намекнуть на главную сюжетную линию – создание шпионской организации.

Согласно трейлерам, зрители смогут увидеть увлекательную историю времен Первой мировой войны. Величайшие тираны и коварные преступники спровоцируют войну, чтобы уничтожить миллионы людей и избежать наказания. Однако только один смельчак осмелится противостоять врагам и остановить кровопролитие.

На протяжении веков наши люди грабили, обманывали и убивали, пока однажды мы осознали себя аристократами... Реальная власть не происходит от войны. Реальная власть заключается в понимании, где настоящие враги и как их преодолеть,
– заявляет главный герой в первом трейлере.

Перспективного шпиона, который и создал целую организацию, сыграл Рэйф Файнс. Помимо него, главные роли в фильме "King's Man: Начало" исполнили Джемма Артертон, Мэттью Гуд, Аарон Тейлор-Джон. Премьера киноленты запланирована на 14 февраля 2020 года.

Смотрите первый трейлер к фильму "King's Man: Начало": видео

Смотрите второй трейлер к фильму "King's Man: Начало": видео

 

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Теги: Кино LifeStyle Голливуд
Источник: LifeStyle 24
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