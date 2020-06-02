Кинотеатры в Украине готовятся к открытию: какие картины появятся в прокате
В Украине постепенно ослабляют карантинные ограничения. С 10 июня разрешат работу кинотеатров с соблюдением определенных условий. Несмотря на то, что ситуация остается нестабильной, дистрибьюторы уже афишировали фильмы, которые смогут посмотреть украинские зрители с 2 июля.
Сегодня, 2 июня, главный санитарный врач Виктор Ляшко объявил о возобновлении работы культурных учреждений, санаториев и детских лагерей, которое планируют уже с 10 июня. Пока неизвестно, когда начнется киносезон в украинских кинотеатрах. Однако, согласно информации на официальном сайте компании Kinomania, премьеры следует ожидать не ранее 2 июля.
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Какие фильмы появятся в украинском кинопрокате?
Кинодистрибьюторская компания Kinomania опубликовала расписание картин, которые зрители смогут увидеть в кинотеатрах по всей стране в течение 2020 года. Первые из них появятся в прокате уже со 2 июля, если эпидемиологическая ситуация в Украине будет оставаться стабильной. Так, в июле будут представлены 13 фильмов самых разных жанров.
В прокате с 2 июля
Начало: смотрите трейлер онлайн
Пираты Карибского моря: Месть Салазара: смотрите трейлер онлайн
Темный рыцарь возвращается: смотрите трейлер онлайн
Мой шпион: смотрите трейлер онлайн
Стражи Галактики 2: смотрите трейлер онлайн
Побег из претории: смотрите трейлер онлайн
В прокате с 9 июня
Капитан саблезуб и волшебный бриллиант: смотрите трейлер онлайн
Вперед: смотрите трейлер онлайн
Агент Лев: смотрите трейлер онлайн
Дедпул: смотрите трейлер онлайн
В прокате с 16 июня
Тенет: смотрите трейлер онлайн
В прокате с 23 июня
Мулан: смотрите трейлер онлайн
В прокате с 30 июня
Секрет: смотрите трейлер онлайн