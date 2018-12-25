Кира Найтли рассказала о желании оставить актерскую карьеру из-за нервных срывов: детали

33-летняя звезда фильма "Анна Каренина" является одной из самых известных и популярных актрис голливудского кино. Все роли в ее исполнении идеально сыграны, а на красной дорожке Кира Найтли ни разу не появилась без улыбки. Однако мало кто знает о закулисье жизни знаменитости. В новом интервью актриса призналась о нервных срывах в начале карьеры.

После окончания съемок фильма "Щелкунчик и четыре королевства" английская актриса Кира Найтли в непревзойденном образе появилась на премьере киноленты, а недавно звезда голливудского кино получила почетную награду от самого принца Чарльза – Орден Британской империи. Казалось бы, все в ее жизни идеально – слава, деньги, карьера. Однако, как оказалось, в ее жизни было немало трудностей, о которых она предпочитает молчать.

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О признании Киры Найтли сообщает издание People. После выхода фильма "Играй как Бекхэм", в котором она сыграла юную футболистку, к 17-летней актрисе пришла мировая известность. Однако как утверждает английская звезда, она не была готова к такой славе и все события, что случились с ней, были слишком внезапными. В 2002 году врачи диагностировали Кире диагноз "посттравматическое стрессовое расстройство". Справиться со сложной ситуацией ей помогли семья и друзья.

Я думала о том, чтобы бросить это все. Особенно, когда у меня был нервный срыв,

– призналась актриса, какие мысли преследовали ее в начале карьеры.