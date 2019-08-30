Кирстен Данст впервые показала своего 1-летнего сына: фото

Голливудская актриса Кирстен Данст оказалась в центре всех мировых таблоидов, ведь впервые звезда пришла на светское событие со своим 1-летним сыном Эннисом и мужем Джесси Племонсом.

29 августа стал знаковым днем для семьи Кирстен Данст. 37-летняя актриса получила именную звезду на Аллее Славы в Голливуде. На торжественную церемонию Кирстен Данст пришла в стильном летнем платье, которое отличалась скромностью. Актриса отказалась от массивных украшений, отдав предпочтение лаконичному образу.

Читайте также: Кирстен Данст отказалась похудеть для роли за 10 миллионов долларов

Но, видимо, Кирстен предполагала, что наибольшее внимание привлечет не ее появление на красной дорожке, а сына Энниса. Все потому, что это дебют мальчика на светских мероприятиях, поэтому он с интересом наблюдал за всем, не отходя далеко от звездных родителей.

Особое внимание привлек и муж Кирстен Данст – 31-летний актер Джесси Племонс. Он подготовил речь, которая тронула не только его звездную жену, но и всех очевидцев.

"Мне повезло узнать тебя не только как талантливую актрису, но и как человека. Я видел и знаю, какая ты прекрасная мать, жена, дочь, сестра, друг, поэтому все твои близкие сейчас здесь и очень любят тебя. Ты невероятно щедрый человек и единственный в своем роде. Ты лучшая женщина, которую я знаю", – сказал Джесси Племонс, передает People.

Что известно о браке Кирстен Данст?

Кирстен Данст и Джесси Племонс начали встречаться еще в 2016 году. Актеры познакомились на съемочной площадке сериала "Фарго", где сыграли супругов. Уже в январе 2017 году звезды обручились, а в начале 2018-го стало известно о беременности Кирстен Данст.



На протяжении беременности 37-летняя актриса отказывалась от любых телепроектов. По словам инсайдеров, Кирстен Данст давно мечтала стать мамой, поэтому к появлению сына относилась очень ответственно. Мальчик появился на свет 3 мая 2018 года. С того времени папарацци всего несколько раз сумели сделать снимки звездной мамы с первенцем. Однако официально Кирстен Данст представила Энниса публике 29 августа.