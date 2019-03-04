Смерть Кита Флинта с The Prodigy: фото дома, в котором он совершил самоубийство

Кит Флинт – вокалист всемирно известного проекта электронной музыки The Prodigy покончил жизнь самоубийством. Ему было 49 лет.

Музыканта нашли мертвым утром 4 марта в его собственном доме в Норт Энд недалеко от города Данмоу.

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На официальной странице The Prodigy в Instagram появилось подтверждение о том, что причиной смерти 49-летнего Кита Флинта стало самоубийство.

Представитель полиции Эссекса сообщил, что патруль вызвали по адресу в Брук Хилл, Норт Энд в 8:10 утра.

Мы приехали на вызов в 8:10 утра понедельника. К сожалению, 49-летний мужчина был объявлен мертвым на месте происшествия. Его ближайшие родственники были проинформированы,

– цитирует представителя полиции The Sun Online.

Его смерть не рассматривают как подозрительную.



Дом Кита Флинта в Эссексе (Великобритания)

В сети появились фото загородного дома Флинта, где полиция обнаружила его тело.



Автомобиль полиции возле дома, где нашли мертвым Кита Флинта

Смотрите видео одного из самых известных хитов The Prodigy – Firestarter:

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