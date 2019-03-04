Смерть Кита Флинта с The Prodigy: фото дома, в котором он совершил самоубийство

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Смерть Кита Флинта - фото дома, в котором он покончил с собой
Вокалист The Prodigy Кит Флинт совершил самоубийство / Getty images

Кит Флинт – вокалист всемирно известного проекта электронной музыки The Prodigy покончил жизнь самоубийством. Ему было 49 лет.

Музыканта нашли мертвым утром 4 марта в его собственном доме в Норт Энд недалеко от города Данмоу.

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На официальной странице The Prodigy в Instagram появилось подтверждение о том, что причиной смерти 49-летнего Кита Флинта стало самоубийство.

Представитель полиции Эссекса сообщил, что патруль вызвали по адресу в Брук Хилл, Норт Энд в 8:10 утра.

Мы приехали на вызов в 8:10 утра понедельника. К сожалению, 49-летний мужчина был объявлен мертвым на месте происшествия. Его ближайшие родственники были проинформированы,
– цитирует представителя полиции The Sun Online.

Его смерть не рассматривают как подозрительную.

Кіт Флінт помер будинок
Дом Кита Флинта в Эссексе (Великобритания)

В сети появились фото загородного дома Флинта, где полиция обнаружила его тело.

Кіт Флінт будинок поліція
Автомобиль полиции возле дома, где нашли мертвым Кита Флинта

Смотрите видео одного из самых известных хитов The Prodigy – Firestarter:

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Теги: Новости культуры LifeStyle Потери Музыка Умер Кит Флинт – The Prodigy Великобритания Новости недвижимости
Источник: 24 Канал
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