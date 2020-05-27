В Китае открыли кинотеатры: сеть покорили карантинные постеры фильмов

Кинотеатры в Китае возобновили свою работу. Для того, чтобы люди не забывали соблюдать правила безопасности во время пандемии, представители одной из сетей опубликовали карантинные постеры, которые стремительно распространились в сети.

Как сообщает Buro247, креативные афиши появились для того, чтобы мотивировать китайцев заботиться о своем здоровье и уберечь себя от коронавируса. На фото герои фильмов сохраняют дистанцию друг от друга, а также носят защитные медицинские маски. Сейчас звездами постеров стали знаменитые голливудские актеры, сыгравшие в фильмах "Ла-Ла Ленд", "Однажды в Голливуде", "Амели" и "Таксист".

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Карантинные постеры фильмов / Buro247



В Китае открыли кинотеатры​ / Buro247



Кинопостеры в Китае​ / Buro247



В Китае призывают идти в кинотеатры и придерживаться правил / Buro247



Фильм "Таксист": карантинный постер / Buro247

Проект назвали "Возвращение в кино". Так представители кинотеатров не только напомнили киноманам о мерах безопасности во время пандемии, но и призывали приходить на сеансы. Ведь, по данным Variety, в последние дни марта, когда в Китае открыли до 700 кинотеатров, посетителей было крайне мало. За день фильм мог посмотреть всего 1 зритель, из-за чего заведения вынуждены были закрыться.

Какова ситуация с кинотеатрами в Украине

Пока точно неизвестно, когда в Украине откроют кинотеатры. Вероятно, это случится не раньше августа 2020 года. Все из-за эпидемиологической ситуации в государстве. По состоянию на 27 мая зафиксирован 371 новый случай заражения коронавирусом. В целом инфицированы 21 905 человек, из них – 7 995 выздоровели, а 658 – умерли.

В то же время во Львове киноманам предложили альтернативу – автокинотеатр. В мегаполисе обустроили два таких заведения. Здесь зрители могут посмотреть фильмы, которые уже были в прокате, не покидая своей машины. Таким образом авторы проекта не нарушают условий карантина и не подвергают посетителей опасности инфицирования COVID-19.