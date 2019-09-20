Кьяра Ферраньи обнажила грудь на Неделе моды в Милане: пикантное фото

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Кьяра Ферраньи
Кьяра Ферраньи / www.gettyimages.com

Популярная итальянская блогерша и инфлюенсер Кьяра Ферраньи является гостьей многих Неделей моды во всех столицах моды, на которых звезда поражает своим стилем и роскошными видами.

17 сентября в Милане началась Неделя моды, которая продлится до 23 сентября. Кьяра Ферраньи посетила показ коллекции весна/лето 2020 бренда Alberta Ferretti.

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Блогерша для выхода примерила полупрозрачное мини-платье синего цвета, украшенное блестками. Свой образ итальянка дополнила босоножками цвета индиго на устойчивых каблуках, легкими локонами и макияжем с акцентом на глазах.

Ферраньи решила не надевать нижнее белье под одежду, поэтому она в очередной раз попала в курьезную ситуацию. Папарацци смогли сфотографировать обнаженную грудь Кьяры и разместить снимки в сети. Что интересно, знаменитость не уделяет никакого внимания тому, что может случайно обнажиться на публике.

Ранее на Венецианском кинофестивале представили документальный фильм о жизни звезды Chiara Ferragni: Unposted. К премьере главная героиня тщательно готовилась и вышла на красную дорожку в чудесном платье от Dior. Тогда с ней случился аналогичный курьез с платьем.

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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Неделя моды Стиль и мода Эротика Кьяра Ферраньи
Источник: LifeStyle 24
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