Кьяра Ферраньи обнажилась на Венецианском кинофестивале и засветила интимный пирсинг: фото 18+

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Кьяра Ферраньи
Кьяра Ферраньи / www.gettyimages.com

Популярная итальянская блогер Кьяра Ферраньи стала участницей Венецианского кинофестиваля, на котором был презентован первый документальный фильм о "закулисной" жизни Chiara Ferragni – Unposted. Для выхода на красную дорожку инфлюэнсер надела роскошное платье от Dior.

Режиссером Chiara Ferragni – Unposted стала Элиза Аморузо. Интересно, что в фильме также есть отрывки интервью с Донателлой Версаче, Дианой фон Фюрстенберг и Марией Грацией Кьюри, которая стала автором свадебного платья Ферраньи.

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Для премьеры документальной ленты Кьяра подготовила роскошный образ. На красной дорожке звезда появилась в темно-синем вечернем платье от Dior с очень глубоким вырезом. Ферраньи, которая признана наиболее финансово успешной блогером-инфлюэнсером, вышла на публику в компании своего мужа, рэпера Fedez.

Из-за гото, что Ферраньи не надела нижнее белье под наряд, у блогера произошел неожиданный курьез: платье неполностью приоткрыло грудь знаменитости. Так, папарацци запечатлели Кьяру, которая осветила не только обнаженные соски, но и интимный пирсинг на них.


​Кьяра Ферраньи / Getty Images


​​Кьяра Ферраньи и Fedez / Getty Images


​Кьяра Ферраньи / Getty Images

Что известно о Венецианском кинофестивале?
Впервые событие провели в 1932 году по инициативе Биеннале Антонио Маирани. Мужчина, посмотрев футбольный матч, решил сделать нечто подобное в мире кино – показать людям десятки фильмов и познакомить их с новинками. С тех пор Италия каждый сентябрь становится меккой для представителей киноиндустрии.

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Эротика Кьяра Ферраньи
Источник: LifeStyle 24
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