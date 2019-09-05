Кьяра Ферраньи обнажилась на Венецианском кинофестивале и засветила интимный пирсинг: фото 18+
Популярная итальянская блогер Кьяра Ферраньи стала участницей Венецианского кинофестиваля, на котором был презентован первый документальный фильм о "закулисной" жизни Chiara Ferragni – Unposted. Для выхода на красную дорожку инфлюэнсер надела роскошное платье от Dior.
Режиссером Chiara Ferragni – Unposted стала Элиза Аморузо. Интересно, что в фильме также есть отрывки интервью с Донателлой Версаче, Дианой фон Фюрстенберг и Марией Грацией Кьюри, которая стала автором свадебного платья Ферраньи.
Читайте также: В красном корсете и кожаной мини-юбке: Кьяра Ферраньи ошеломила соблазнительной съемкой
Для премьеры документальной ленты Кьяра подготовила роскошный образ. На красной дорожке звезда появилась в темно-синем вечернем платье от Dior с очень глубоким вырезом. Ферраньи, которая признана наиболее финансово успешной блогером-инфлюэнсером, вышла на публику в компании своего мужа, рэпера Fedez.
Из-за гото, что Ферраньи не надела нижнее белье под наряд, у блогера произошел неожиданный курьез: платье неполностью приоткрыло грудь знаменитости. Так, папарацци запечатлели Кьяру, которая осветила не только обнаженные соски, но и интимный пирсинг на них.
Кьяра Ферраньи / Getty Images
Кьяра Ферраньи и Fedez / Getty Images
Кьяра Ферраньи / Getty Images
Что известно о Венецианском кинофестивале?
Впервые событие провели в 1932 году по инициативе Биеннале Антонио Маирани. Мужчина, посмотрев футбольный матч, решил сделать нечто подобное в мире кино – показать людям десятки фильмов и познакомить их с новинками. С тех пор Италия каждый сентябрь становится меккой для представителей киноиндустрии.
Выбор редакции
-
Кара Делевинь признана самой высокооплачиваемой супермоделью в Великобритании5 сентября , 17:23
-
Кейт Миддлтон и принц Уильям отвели принцессу Шарлотту в школу: милые кадры5 сентября , 12:18
-
Он умолял меня, обещая, что изменится, – жена Виктора Павлика впервые рассказала о разводе5 сентября , 10:21