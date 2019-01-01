Кьяра Ферраньи похвасталась пышными ягодицами: сексуальные фото

Знаменитая итальянская блогерша Кьяра Ферраньи вместе со своим мужем рэпером Fedez отправилась встречать Новый год на Мальдивы. 31-летняя модель делится со своими поклонниками снимками, на которых она сексуально позирует в соблазнительных купальниках от собственного бренда и других марок.

Последние дни 2018 года знаменитая итальянская модель и бизнес-вумен Кьяра Ферраньи решила провести в тихом и солнечном месте. Она вместе со своим любимым репером Fedez (настоящее имя Федерико Лючия – 24 канал) полетели на Мальдивы. Поклонники заметили отсутствие на фотографиях их сына Лео, вероятно, влюбленные решили оставить его на бабушек.

Читайте также: Медовый месяц на Мальдивах: Кьяра Ферраньи показала соблазнительные фото в бикини

31-летняя Кьяра Ферраньи с начала отдыха активно делится яркими снимками со своими поклонниками. Так, последние фотографии, которые модель опубликовала на своей странице в Instagram, покорили ее "фолловеров". На одном из снимков Кьяра сексуально позирует перед камерой задом, выставляя из воды свои пышные ягодицы. Она сфотографировалась в бассейне, на фоне которого виднеется безбрежный океан.

Позже модель опубликовала снимки на побережье океана, которые она сделала во время заката. "Первое мероприятие этого года. Фото моего мужа Fedez", – прокомментировала удивительную фотографию Кьяра.

Молодая мама позировала в воде в леопардовом пляжном платье и ярких закрытых купальниках.