Кьяра Ферраньи показала, как подрос ее 10-месячный сын: забавные фото
Популярная итальянская блогер Кьяра Ферраньи воспитывает своего первенца – совместного с мужем Fedez сына Леоне, которому 19 января исполнилось 10 месяцев.
Еще с первых дней после рождения Лео стал звездой социальных сетей. Новые снимки Кьяра опубликовала на своей странице в Instagram.
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На фото малыш одет в костюм от Versace с узорами золотого цвета и черные кроссовки Nike.
"Он уже намного стильнее нас", – отметила в подписи счастливая мама Ферраньи.
Син Кьяры Ферраньи Леоне / Instagram / @chiaraferragni
Син Кьяры Ферраньи Леоне / Instagram / @chiaraferragni
Так, поклонники в сети уже начали спорить, на кого из звездных родителей мальчик похож больше.
К слову, 1 сентября Ферраньи в роскошном платье от Dior вышла замуж за рэпера Fedez – об их свадьбе говорил весь мир и ее назвали "королевской".
Кьяра Ферраньи и ее муж Fedez / Instagram / @chiaraferragni