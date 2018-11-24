Кьяра Ферраньи показала, как проводит время с сыном: трогательные фото

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Кьяра Ферраньи с мужем и сыном
Кьяра Ферраньи с мужем и сыном / www.instagram.com/fedez

Звездная 31-летняя итальянская блогерша и популярная модель Кьяра Ферраньи активно публикует снимки на своей Instagram-странице рекламных кампаний или во время рабочего процесса. Однако на выходных она проводит время с мужем и сыном.

Всемирно известная итальянская блогерша Кьяра Ферраньи очень активна в соцсети Instagram. Она сотрудничает с популярными брендами и много путешествует, но так же она находит время, чтобы провести его с семьей.

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Так, на днях Кьяра очаровала поклонников очередным снимком с сыном Лео.

Выходной – это день, чтобы провести время с моим ребенком,
– прокомментировала свое фото Кьяра Ферраньи.

На фото стройная и стильная мама стоит на выходе из квартиры возле детской коляски, одетая в черный total look. К юбке и пальто блогерша выбрала колготы в горошек и замшевые сапоги на каблуках. Завершила образ сумкой от Chanel.

 

Кто такая Кьяра Ферраньи?
Известная итальянская модель, бизнес-вумен, а также один из самых известных мировых блогеров. Популярность девушка получила благодаря личному контенту The Blonde Salad.

Теги: LifeStyle Мода Звездные мамы
Источник: 24 канал
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