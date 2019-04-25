Кьяра ферраньи позирует голышом на берегу океана: смелые фото блогера

Популярная итальянская блогер Кьяра Ферраньи, которая отдыхает на курорте The Brando во Французской Полинезии со своим мужем Федерико Лючией, шокировала поклонников в сети обнаженными снимками.

Соблазнительные фото с отдыха Кьяра опубликовала на своей странице в Instagram.

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"Без купальника", – лаконично отметила Ферраньи в подписи.

На фотографиях она позирует возле пляжа в океане, из аксессуаров на звезде – стильные очки в белой оправе и золотые серьги. За сутки снимок собрал более 630 тысяч лайков и множество положительных комментариев.



Кьяра Ферраньи​ / Instagram / @chiaraferragni



Кьяра Ферраньи​ / Instagram / @chiaraferragni



Кьяра Ферраньи​ / Instagram / @chiaraferragni

Не одна Ферраньи смело снялась обнаженной в воде. Ее муж, итальянский рэпер Федерико Лючия, также показал откровенное фото, на котором прикрылся только кокосом.



Федерико Лючия / Instagram / @fedez