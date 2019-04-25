Кьяра ферраньи позирует голышом на берегу океана: смелые фото блогера

23 Читати новину українською
Кьяра Ферраньи
Кьяра Ферраньи / Instagram / @chiaraferragni

Популярная итальянская блогер Кьяра Ферраньи, которая отдыхает на курорте The Brando во Французской Полинезии со своим мужем Федерико Лючией, шокировала поклонников в сети обнаженными снимками.

Соблазнительные фото с отдыха Кьяра опубликовала на своей странице в Instagram.

Читайте также: В откровенном купальнике: Кьяра Ферраньи похвасталась ягодицами – сексуальные фото

"Без купальника", – лаконично отметила Ферраньи в подписи.

На фотографиях она позирует возле пляжа в океане, из аксессуаров на звезде – стильные очки в белой оправе и золотые серьги. За сутки снимок собрал более 630 тысяч лайков и множество положительных комментариев.

К'яра Ферраньї
Кьяра Ферраньи​ / Instagram / @chiaraferragni

К'яра Ферраньї
Кьяра Ферраньи​ / Instagram / @chiaraferragni

К'яра Ферраньї
Кьяра Ферраньи​ / Instagram / @chiaraferragni

Не одна Ферраньи смело снялась обнаженной в воде. Ее муж, итальянский рэпер Федерико Лючия, также показал откровенное фото, на котором прикрылся только кокосом. 

федеріко лючія
Федерико Лючия / Instagram / @fedez

blog_ava
Сколько людей умерли от гриппа: печальная статистика
25 апреля
3739
Теги: LifeStyle Эротика Кьяра Ферраньи
Источник: LifeStyle 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Вы уже испекли пасхальную паску? Праздничный опрос
25 апреля 20:24 Вы уже испекли пасхальную паску? Праздничный опрос
46
Как приготовить вкусную паску: 5 рецептов ароматной выпечки из Западной Украины
25 апреля 16:36 Как приготовить вкусную паску: 5 рецептов ароматной выпечки из Западной Украины
1814
Куда поехать на Пасху в Украине: лучшие места для отдыха
25 апреля 14:40 Куда поехать на Пасху в Украине: лучшие места для отдыха
936
Как покрасить пасхальные яйца: 9 идей для окрашивания натуральными красителями (Инфографика)
25 апреля 13:01 Как покрасить пасхальные яйца: 9 идей для окрашивания натуральными красителями (Инфографика)
9268
Сначала было слово: топ-10 цитат известных украинских писателей о языке
25 апреля 12:30 Сначала было слово: топ-10 цитат известных украинских писателей о языке
Олена Булан 1864
Новости
Больше новостей
Залиште відгук