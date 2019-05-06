Кьяра Ферраньи тронула фанов забавным видео с 1-летним сыном

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Кьяра Ферраньи с сыном Лео
Кьяра Ферраньи с сыном Лео / Instagram / @chiaraferragni

Популярная итальянская блогерша Кьяра Ферраньи родила своего первенца от мужа Федерико (Fedez) 19 марта 2018 года. За один год мальчик Леоне уже стал звездой ее социальных сетей и покорил сердца миллионной армии поклонников.

Забавный ролик Кьяра опубликовала на своей странице в Instagram.

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На видео видно, как годовалый Лео играет с телефон и смеется. После этого, как мальчик увидел, что мама снимает его на телефон, начал мыло улыбаться.

"Лео со своим телефоном", – отметила в подписи звезда.


Сын Кьяры Ферраньи Леоне / Instagram / @chiaraferragni

Поклонники звезды в восторге от того, как подрос малыш и внешне сравнивают Леоне с Кьярой и отцом Fedez. У мальчика голубые глаза и белое вьющиеся волосы, как и у его звездных родителей в детстве.


Сын Кьяры Ферраньи Леоне / Instagram / @chiaraferragni

Смотрите видео с сыном Кьяры Ферраньи:

 

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Теги: LifeStyle Дети и несовершеннолетние Звездные мамы Кьяра Ферраньи
Источник: LifeStyle 24
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