Кэндис Сванепул засветила роскошное загорелое тело: горячее фото
Известная южноафриканская супермодель, которая является одной из самых популярных "ангелов" Victoria's Secret, вслед за своими коллегами поделилась снимком с отдыха. На фото 30-летняя Кэндис Сванепул похвасталась стройным телом, загар которого соответствует цвету молочного шоколада.
Новый кадр Кэндис Сванепул опубликовала на своей странице в Instagram. 30-летняя модель одна из немногих, кто летом много работал, а в конце августа отправился на отдых. Поэтому за последнюю неделю аккаунт южноафриканской супермодели поражает концентрацией эротики и пикантности.
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Так, на одном из снимков, который Кэндис опубликовала накануне, она сексуально подняла руки вверх, придерживая волосы сзади головы. На ней был крошечный купальник в горизонтальную черно-оранжевую полоску, а взгляд модель томно направила прямо в камеру. Слегка приоткрытые губы знаменитости добавили еще большей эротичности новому кадру.
Кэндис Сванепул / Instagram / @angelcandices
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