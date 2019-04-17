Кэндис Свейнпол похвасталась стройной фигурой в крохотном бикини: сексуальные фото

30-летняя Кэндис Свейнпол является одной из самых востребованных супермоделей. И она не прекращает доказывать, что такое звание она получила не зря. Так, очередную порцию сексуальных снимков, на которых она демонстрирует свою идеальную фигуру, "ангел" Victoria's Secret обеспечила поклонникам накануне.

Знаменитый "ангел" Victoria's Secret Кэндис Свейнпол уже давно доказала всему миру, что она неповторимая модель и настоящий профессионал в своей области. 30-летняя южноафриканская звезда попала в список "Форбс" еще в 2012 году, однако с того времени она не прекращает совершенствоваться и работать над собой. Об этом свидетельствуют ее новые фотографии на страничке в Instagram.

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Кэндис Свейнпол опубликовала несколько снимков, на которых она сексуально позирует в крошечных купальных костюмах, демонстрируя все преимущества своей фигуры.

Худые ноги, стройная талия и пышный бюст – все это супермодель смогла презентовать в одном своем фото, которое сделала сидя на песчаном пляже на фоне пальм. Также модель не забыла о фотографиях в полный рост, на которых предстала в экстремальных трусиках и рубашке в экзотический принт.



Кэндис Свейнпол / Instagram / @angelcandices