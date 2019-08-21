Кэти Холмс рассталась с Джейми Фоксом: вероятная причина

После 6 лет отношений актеры Кэти Холмс и Джейми Фокс решили разойтись. Инсайдеры западных СМИ утверждают, что звезда сериала "Бухта Доусона" была инициатором разрыва.

Как утверждают источники The Daily Mail из близкого окружения пары, актриса всегда замечала, что ее избранник флиртует с другими женщинами. По их данным, Джейми Фокс не ограничивался заигрываниями, а откровенно приглашал других девушек на свидания.

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Кроме этого, помехой отношениям становилось и место проживания. Кэти Холмс с 13-летней дочкой Сури поселились в Нью-Йорке, а вот Джейми Фокс – в Лос-Анджелесе. Влюбленные крайне редко проводили время вместе, а актриса каждый раз узнавала о вечеринках, на которых побывал ее избранник. Именно поэтому она решила завершить роман.

Он неуважительно к ней относился, да и жили они по-разному. Его вечеринки не вписывались в ее образ жизни, поскольку она сосредоточена на воспитании дочери и работе,

– назвал вероятные причины разрыва инсайдер.



Кэти Холмс рассталась с Джейми Фоксом / Фото: US Magazine

Что известно о романе Кэти Холмс и Джейми Фокса?

Еще в 2013 году Кэти Холмс и Джейми Фокс начали встречаться. Однако афишировать свои отношения пара не могла из-за брачного контракта с бывшим мужем актрисы Томом Крузом. Согласно документу, Кэти не могла появляться с другим мужчиной на публике на протяжении 4 лет после развода. Поэтому влюбленные тщательно скрывали свои отношения от СМИ.

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Однако и после завершения действия контракта Кэти Холмс и Джейми Фокс не спешили демонстрировать свои чувства на людях. Только в 2019 году пара впервые совершила публичный выход, посетив грандиозный бал MetGala в Нью-Йорке. Во время мероприятия актеры вели себя довольно скромно, не привлекая лишнего внимания журналистов.

В СМИ неоднократно появлялась информация, что Джейми давно сделал предложение Кэти, а они сейчас заняты подготовкой к свадьбе. Однако на днях стало известно, что они разорвали отношения еще в мае 2019-го. Официального подтверждения этой информации еще не было, поэтому поклонники Джейми Фокса и Кэти Холмс еще надеются на их воссоединение.