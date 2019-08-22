Кэти Перри примерила элегантное платье для выхода с Орландо Блумом: фото

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Кэти Перри и Орландо Блум
Кэти Перри и Орландо Блум / www.gettyimages.com

Орландо Блум и Кэти Перри не частые гости на светских мероприятиях: голливудская пара избегает публичности и предпочитает совместное проведение времени подальше от камер. Однако на кинопремьеру знаменитости пришли вместе, не скрывая своих романтических чувств.

Известно, что для редкого выхода Орландо Блум и Кэти Перри выбрали премьеру сериала "Карнивал Роу" (Carnival Row), которая состоялась в Лос-Анджелесе 21 августа. Актер сыграл главную роль в киноленте, поэтому был в центре внимания журналистов.

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Для сопровождения своего жениха Кэти Перри выбрала элегантный образ. Перед камерами она блистала в приталенном вечернем платье с металлическими цепями. На этот раз певица решила не эпатировать, отдав предпочтение идеальной укладке волос и изящному макияжу с акцентом на глаза.

Влюбленные Орландо Блум и Кэти Перри счастливо позировали перед фотографами, целуясь и нежно обнимая друг друга. Поэтому все внимание СМИ было приковано именно к этой голливудской пары.

Кеті Перрі та Орландо Блум
Кети Перри и Орландо Блум / Фото: Getty Images

Закохані Кеті Перрі та Орландо Блум
Влюбленные Кети Перри и Орландо Блум / Фото: Getty Images

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В то же время партнерша Орландо Блума по сериалу "Карнивал Роу" Кара Делевинь пришла без своей возлюбленной. На красной дорожке она блистала в оригинальном платье от Iris Van Herpen. В западных СМИ сразу же предположили, что Кара Делевинь и Эшли Бенсон, которые тайно поженились в начале августа 2019 года, стремятся защитить свои отношения от лишнего внимания журналистов.

Кара Делевінь на кінопрем'єрі з Орландо Блумом
Кара Делевинь на кинопремьере с Орландо Блумом / Фото: Getty Images

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Теги: Голливуд LifeStyle Кара Делевинь Кети Перри
Источник: LifeStyle 24
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