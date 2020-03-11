"Время и Стекло": 10 самых популярных видеоклипов группы

После 10 лет музыкальной карьеры, группа "Время и Стекло" прекращает свое существование. Анонсировали участники распад коллектива своим последним видеоклипом под названием "Время истекло". Фанаты бурно обсуждали распад любимого коллектива, а уже сегодня, 11 марта, Надя Дорофеева и Позитив официально сообщили о том, что их пути расходятся.

Об украинской поп-группе" Время и Стекло " слышал каждый. И не удивительно, ведь харизматичная рыжеволосая девушка и стройный, высокий парень просто не могли оставить никого без внимания к себе. Их музыка – уникальная и своеобразная, а задор исполнителей и яркие видеоклипы привели группу к популярности и помогли им завоевать огромное количество фанатов.

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Свой первый сингл "Так выпала карта" группа презентовала в 2010 году. Уже за 10 дней ролик занял 5-е место по количеству просмотров на YouTube в рубрике "Мировые музыканты". А еще за 5 лет группа взорвала все украинские хит-парады видео "Имя 505". Именно с этого момента, группа вдохнула новый глоток воздуха, и начала настоящую песенную карьеру. Их группа становится все популярнее, а их хиты быстро подхватывали фанаты, которые с нетерпением ждали концерт. После режессуры клипа, группа начинает выпускать видеоролики в похожем формате, не боясь экспериментировать со стилем.

"Имя 505" – это своего рода вирусное видео с танцами, динамичной картинкой, использованием функции "бумеранг". Именно последняя фишка привлекла такое массовое внимание к этой видеоработе. Через месяц после выхода "Имя 505" я неоднократно слышал от артистов фразу: "Хочу клип, как в "Время и Стекло ", – отметил генеральный продюсер телеканала Music Box UA Сергей Кобель.

Самые популярные видеоклипы группы "Время и Стекло"

"Время и Стекло" – "Имя 505": смотрите видео онлайн

"Время и Стекло" – "Тролль": смотрите видео онлайн

"Время и Стекло" – "На стиле": смотрите видео онлайн

"Время и Стекло" – "Навернопотомучто": смотрите видео онлайн

"Время и Стекло" – "#Кароче": смотрите видео онлайн

"Время и Стекло" – "ТОП": смотрите видео онлайн

"Время и Стекло" – "Дым": смотрите видео онлайн

"Время и Стекло" – "Кафель": смотрите видео онлайн

"Время и Стекло" – "Песня про лицо": смотрите видео онлайн

"Время и Стекло" – "Лох": смотрите видео онлайн