Княгиня Монако засветила стильный образ: что надела 41-летняя Шарлин на турнир по регби

Королевская семья Монако в полном составе посетила решающий турнир по регби Sainte Devote, проходившего на стадионе Людовика в Монако. Посещая спортивное мероприятие, княгиня Шарлин решила не придерживаться королевского дресс-кода и предпочла невероятно стильный, хотя и необычный, образ.

41-летняя княгиня Шарлин, которая до женитьбы с Альбером II была участником Олимпийских игр, всегда с удовольствием составляет компанию своему мужу во время его официальных визитов на городской стадион.

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Поэтому на международном турнире по регби королевская чета и их дети в полном составе появились перед камерами журналистов. И, если князь Альбер II, одел классический костюм, который выбирает для большинства официальных выходов, то его жена Шарлин появилась в довольно неформальном наряде.

Она надела бежевые брюки-карго от Louis Vuitton и стильную кожаную куртку. В таком же свободном стиле пришли на турнир по регби их дети, близнецы Жак и Габриэла, однако поверх футболки маленькая принцесса накинула пиджак с логотипом и надписью "Монако". Стильным аксессуаром для трех представителей королевской семьи служили солнцезащитные очки.



Княгиня Монако, Шарлин и ее муж Альберт II/ Instagram / @rroyalfamilyy



Княгиня Монако, Шарлин и ее муж Альберт II / Instagram / @rroyalfamilyy