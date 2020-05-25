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Вознесение Господне 2020: дата праздника и основные традиции

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Когда Вознесение Господне в 2020 году в Украине – дата и традиции
Вознесение Христово 2020 / Украинская Православная Церковь

Вознесение Господне в 2020 году будут праздновать в четверг, 28 мая. Отмечается этот праздник каждый год на 40-ой день после Воскресения Христова.

Вознесение Господне является одним из 12 важнейших церковных праздников в году. По Евангелию, весь период после Пасхи Иисус Христос пребывал со своими учениками. На 40-ой день после Воскресения Иисус вошел в небесный храм, вознесся на небо и сел справа от Отца, открыв человечеству вход в Царство Небесное и подарил надежду на прощение грехов и вечную жизнь.

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В день своего вознесения Иисус привел своих учеников на Елеонскую гору. Он благословил их и отметил, что совсем скоро апостолы будут крещены Святым Духом и продолжат нести Слово Божье по всему миру. Тогда поднялся на небо и исчез.

Это был последний день земной жизни Иисуса Христа. Впоследствии с небес спустились ангелы, которые возвестили, что Христос на землю вернется лишь тогда, когда будет судить живых и мертвых. Про Вознесение Христово рассказали евангелисты Марк и Лука в книге Деяний Святых Апостолов.

Вознесіння Христове святкують 28 травня

Вознесение Христово празднуют 28 мая

Традиции празднования Вознесения Христова

В этот праздник верующим надо уделить время молитве. По словам христиан, именно на Вознесение Иисус Христос помогает людям во всех их просьбах, поэтому нужно искренне молиться и просить только то, в чем действительно очень нуждаетесь.

На Вознесение сохранилась традиция печь пироги с начинкой из зеленого лука и лесенки из теста на которых должно быть 7 перекладин.

На Вознесіння печеться печиво

На Вознесение печется печенье "Лесенка"

В этот день из церкви выносится плащаница, поэтому пасхальное приветствие "Христос Воскрес!", которым здоровались верующие, после Воскресения Христова уже не употребляется.

Автор: Квитослава Туз
Теги: LifeStyle Традиции
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