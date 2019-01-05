Коляда под виолончель: Ivan NAVI очаровал сеть рождественской песней

Украинский певец Ivan NAVI решил сделать для своих поклонников рождественский сюрприз. Артист по-новому спел украинскую коляду "Святая ночь".

Перед Сочельником, когда вся страна готовится к торжественной трапезе, Ivan NAVI опубликовал яркое видео, которое непременно добавит зрителям рождественского настроения. Певец решил добавить современное звучание украинской колядке "Святая ночь".

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Артист удивил не только стильным исполнением, но и видом. Ivan NAVI, который любит носить спортивную одежду и даже к костюму надевает кепи, появился в ролике в классическом черном костюме и водолазке. Элегантный образ он дополнил укладкой волос.

По словам представителей певца, Ivan NAVI в канун Рождества не в первый раз представляет особые песни. В 2017 году артист представил карпатской колядку "Веселая новость", а в 2019 – представил свое прочтение всемирно известной рождественской песни "Святая ночь". Для создания колоритной композиции Ivan NAVI использовал виолончель.

Ivan NAVI перепел известную колядку "Святая ночь": смотрите видео