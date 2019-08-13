Коллаборация от сестер: Ким Кардашян и Кайли Дженнер впервые выпустили коллекцию ароматов: видео

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Ким Кардашян и Кайли Дженнер
Ким Кардашян и Кайли Дженнер / Instagram / @kyliejenner

Звезды реалити-шоу, основательницы KKW Beauty и Kylie Cosmetics Ким Кардашян и Кайли Дженнер представили очередную коллаборацию. Сестры выпустили коллекцию ароматов KKW X KYLIE.

Для рекламы коллекции трех духов, которые представлены во флаконах в форме губ красного, розового и нюдового цветов, Кайли и Ким снялись в эффектной фотосессии вдвоем. На своих страницах в Instagram знаменитости анонсировали выход KKW X KYLIE.

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Каждый флакон с ароматом от Ким и Кайли стоит 40 долларов, а в продажу они поступят в пятницу, 23 августа, в 12:00. Добавим, что рекламный кампейн сняла музыкальная группа Hype Williams.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений KKW FRAGRANCE (@kkwfragrance)

 


Ким Кардашян и Кайли Дженнер / Instagram / @kyliejenner

Отметим, что Ким Кардашян и Кайли Дженнер уже сотрудничали ранее и создали две коллекции средств для макияжа.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений KKW FRAGRANCE (@kkwfragrance)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений KKW FRAGRANCE (@kkwfragrance)

 

 

 

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Теги: LifeStyle Кайли Дженнер Ким Кардашян Красота
Источник: LifeStyle 24
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