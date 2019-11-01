Колонны и много золота: как выглядит дом певицы Камалии и ее мужа-миллиардера

Украинская исполнительница Камалия приняла участие в семейной фотосессии вместе с мужем – британо-украинским миллиардером пакистанского происхождения Мохаммадом Захуром. Вместе с ними на фото позировали их дочери – Арабелла и Мирабелла.

Фотосессию украинской звездной семье устроило популярное издание "Viva!" во главе с фотографом Соней Плакидюк. В видеоролике с бэкстейджа фотосъемки можно увидеть, что в интерьере соединилось сразу три стиля: барокко, восток, постмодерн.

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Камалия показала дом, в котором живет с семьей / "Viva!"

Кроме этого, в доме много изысканных картин, вазонов и цветов, позолоченных скульптур и дорогая мебель. В комнатах даже можно увидеть колонны. Муж Камалии рассказал, что дизайном дома занималась сама певица.

Нам здесь очень нравится. В доме хорошая аура. А еще Камалия декор дома сделала сама. Она, наверное, все Дубай выкупила, все оттуда везла,

– прокомментировал интерьер дома Мохаммад Захур.

Смотрите видео, как выглядит дом Камалии:

Вместе с этим миллиардер добавил, что главной в семье является Камалия и он не против такого порядка: "Как сказала Камалия – так и будет", – добавил он. Камалия в свою очередь отметила, именно на уважении, любви, компромиссах, дружбе и общих интересах строится семья.

Добавим, что видеоролик с бэкстейджа фотосессии Камалии и Мохаммада был опубликован 28 октября, то следует ожидать, что читатели журнала "Viva!" впоследствии смогут увидеть всю фотосессию на страницах издания.

Что известно об отношениях Камалии и Мохаммада Захура?Женщина, кроме музыкальной индустрии, активно занимается благотворительностью. Из-за этого женщина часто путешествовала по другим странам. В 2003 году пара поженилась, а через 10 лет у них родилась двойня девочек. У миллиардера также есть сын Арман и дочь Татьяна от первого брака. Разница в возрасте у супругов – 22 года.