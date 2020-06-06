Победительница Евровидения-2016 ждет появления второго ребенка. На последнем сроке беременности Джамала кардинально меняет свой гардероб, отдавая предпочтение широким нарядам. Однако звезда решила прибегнуть к сознательному потреблению и сшила стильный комбинезон из старых джинсов.

Популярная певица на протяжении беременности чуть ли не каждый день делилась своими фэшн-образами, демонстрируя каждый раз округлый живот на личной странице в инстаграме. Однако Джамала откровенно признается, что ее тело существенно изменилось накануне родов. Поэтому она обновляет свой гардероб, однако делает это путем сознательного потребления.

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Так, звезда отыскала старые джинсы свои и своего мужа Бекира и на заказ сшила из них стильный комбинезон, который выгодно подчеркивал ее беременность. Наряд состоит из джинсов разных оттенков синего цвета, которые украинский дизайнер Ксения Шнайдер гармонично соединила между собой небольшими клочками. Оригинальными решениями стали карман на груди и глубокое декольте.

Джамала на серии фотографий предстала с букетом нежно-розовых пионов в руках. Она украсила открытое декольте двумя цепочками, а под комбинезон надела светлый топ, который соблазнительно подчеркивал ее грудь. Певица позировала с роскошным макияжем с акцентом на глаза.

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Напомним, что Джамала не впервые выступает за сознательное потребление. Во время карантина звезда объявила, что распродает свою одежду, а вырученные средства пожертвует на защитные костюмы для врачей. Фаны поддержали благотворительную инициативу исполнительницы и быстро раскупили брендовые вещи из ее гардероба.