5 лучших комедий 2018-2019 годов по мнению зрителей: яркая подборка

Говорят, искренний смех продлевает жизнь. А чем еще можно вызвать хохот от души, как не веселыми комедийными фильмами? Тем более, если новинки кинокомедий поражают современным юмором и идеальной картинкой. Поэтому, LifeStyle 24 подготовил для вас подборку самых лучших комедий, по мнению зрителей, вышедших в 2018 и 2019 годах.

1. "Приключения Паддингтона 2" (Paddington 2) (2018)

Комедия "Приключения Паддингтона 2" о забавном медвежонке является продолжением первой части, которая вышла на большой экран в 2014 году. В центре сюжета приключенческой ленты предстает тот самый Паддингтон, который приобрел необычайную популярность после того, как поселился вместе с семьей Браунов. Во второй части комедии он готовится ко дню рождения тети Люси, которой исполняется 100 лет!

Паддингтон хочет удивить ее, поэтому решает приобрести в подарок старинную книгу с панорамами Лондона. Он нашел ее в антикварной лавке Грубера и, как оказалось позже, это не обычная фотокнига, а настоящая карта сокровищ. Именно поэтому накануне праздника планы мишки разрушает вор, который похищает книгу из магазинчика, а подозреваемым в краже становится сам Паддингтон. Его мгновенно арестовывают, а семья Браунов всеми силами постарается доказать невиновность своего друга. С этого и начинаются новые приключения Паддингтона.

"Приключения Паддингтона 2": смотреть трейлер комедии онлайн

2. "Зеленая книга" (Green Book) (2018)

Фильм "Зеленая книга", созданный в жанре драмедия, сочетает в себе драматические моменты с комедийными фрагментами. Вероятно, благодаря этому он является вторым в списке комедийных фильмов по популярности среди зрителей. Добавим, что картина также стала лауреатом Оскара 2019 в категории "Лучший фильм".

По сюжету, бывший вышибала Тони, который потерял работу и все планы на будущее, до сих пор остается безработным из-за Большой депрессии в США. Однако он не теряет надежду трудоустроиться и успех все же решает ему улыбнуться. Старые связи помогают Тони стать водителем темнокожего музыканта Дона Ширли, который исполняет классическую музыку. Тот решил нанять водителя-охранника не зря – вскоре его ждет турне по южным штатам, где отношение к афроамериканцам желает ожидать лучшего. Поэтому, по его мнению, Тони сможет вмешаться и предотвратить любой инцидент. Однако со временем он понимает, что у парня нет никаких манер и он категорически не подходит на данную должность. Именно потому музыкант Дон Ширли решает путешествовать молча, в отличие от своего водителя, который беспрестанно болтает. Однако им все-таки придется найти общий язык и поладить, ведь впереди у них много дней, которые они вынуждены провести вместе

"Зеленая книга": смотреть трейлер к фильму онлайн

3. "Агент Джонни Инглиш 3.0" (Johnny English Strikes Again) (2018)

Третье место в списке занял фильм "Агент Джонни Инглиш 3.0" с любимым актером, который наиболее известен как Мистер Бин, Роуэном Аткинсоном в главной роли. Этот английский актер-комик, кажется, рожден для юмористических ролей. Именно поэтому комедии с его участием пользуются большой популярностью.

Сюжет третьей части фильма является прямым продолжением фильма "Агент Джонни Инглиш: Перезагрузка". Секретный агент уже давно сдал пост и отошел от дел. Он пытается жить обычной жизнью и не вспоминать о службе. Однако его секретное агентство столкнулось с проблемой – неизвестный противник получил данные всех работников, а также засекреченную информацию, которая должна храниться исключительно конфиденциально. В этот момент руководители вспоминают о старом-добром работнике Джонни Инглише, имени которого нет в базе данных, а значит о нем не знает ярый враг. Управленцы доверяют ему важную секретную миссию, а он, как всегда, спешит на помощь и готов к бою.

"Агент Джонни Инглиш 3.0": смотреть трейлер к фильму онлайн

4. "Красотка на всю голову" (I Feel Pretty) (2018)

Комедийная картина "Красотка на всю голову" наполнена не только юмористическими фрагментами, но и довольно глубоким смыслом, ведь она расскажет о молодой женщине Рени Беннет, которая пытается побороть неуверенность в себе из-за лишнего веса и не совсем модельной внешности.

Она работает в маленьком офисе косметической компании Лили ЛеКлер, но мечтает попасть на работу в штаб-квартиру организации. Однажды она загадывает желание у фонтана, которое звучит как "хочу стать красивой". На следующий день во время тренировки Рени неожиданно падает с тренажера и ударяется головой. С ее внешностью и фигурой ничего не происходит, однако изменения в ее видении самой себя просто ошеломительно переворачиваются с ног на голову.

Она начинает считать себя невероятно привлекательной и ей очень нравится свое тело в зеркале. Она сразу же знакомится с Итаном и решается на собеседование в главный офис компании, которое ей удается пройти. На новом месте Рени уважают, советуются по новой продукции, а сама она начинает презирать нестильных девушек и именно из-за этого у нее ухудшаются отношения со старыми друзьями. И здесь ее ожидает очередное падение, после которого она просыпается прежней. Однако она все равно решает принять участие в конкурсе бикини, чем хочет доказать себе и окружающим, что внешний вид – это всего лишь картинка.

"Красотка на всю голову": смотреть трейлер к фильму онлайн

5. "Загадочное убийство" (Murder Mystery) (2019)

Накануне 15 годовщины брака главные герои фильма "Загадочное убийство" решают впервые за все время отдохнуть вместе за рубежом.

Она – Одри, парикмахерша, которая постоянно жалуется подруге на то, что в отношениях с мужем у них больше нет романтики, а он – Ник, полицейский, который обманывает жену, что уже давно получил повышение. В начале путешествия супруги и не подозревали о приключениях, что ждут впереди, а соответственно и том, какое влияние они окажут на их отношения, страдающие от обыденности.

По сюжету, в самолете, когда Ник заснул, Одри знакомится с миллиардером и тот сразу же приглашает их на семейную вечеринку, которая состоится на роскошной яхте. Пара не раздумывая соглашается. Во время веселого празднования все присутствующие узнают, что состояние богатенького дяди достанется его новой молодой жене, а не близким родственникам. В этот момент на яхте пропадает свет, а когда появляется – гости вечеринки замечают убитого миллиардера, который так и не успел завещать богатство своей возлюбленной. Ник и Одри понимают, что именно они будут подозреваемыми в убийстве, поэтому они начинают собственное расследование. Он вспоминает все свои полицейские навыки, а она – острые сюжеты детективных фильмов.

"Загадочное убийство": смотреть трейлер к фильму онлайн