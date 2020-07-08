Самого известного в мире итальянского кинокомпозитора Эннио Морриконе похоронили в Риме. Прощание с легендой состоялось в семейном кругу вчера, 7 июля. Во время церемонии звучал один из его самых известных саундтреков к фильму "Миссия".

Итальянский композитор Эннио Морриконе умер 6 июля. Как сообщает ANSA, захоронение оскароносного маэстро состоялось на кладбище Лаурентино в пригороде Рима в семейном кругу 7 июля. На церемонии прощания присутствовали только его жена Мария, дети, внуки и адвокат и близкий друг Джорджио Ассума.

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Эннио Морриконе похоронили в могиле родственника из-за отсутствия фамильного склепа. С ним попрощались под саундтрек "Mission: Impossible", который он написал к серии фильмов-боевиков "Миссия невыполнима".

Напомним, что родные Эннио Морриконе ранее сообщали о намерении похоронить композитора без присутствия прессы и папарацци. Церемония действительно была закрытой, а общественность и поклонники по всему миру с уважением восприняли это решение горюющих близких. К слову, именно так маэстро просил похоронить его в собственном некрологе.

Что известно о смерти Эннио Морриконе?

Эннио Морриконе умер в ночь на 6 июля в одной из клиник Рима. Его госпитализировали после падения, в результате которого композитор сломал бедренную кость. Перелом спровоцировал осложнения, последствия которых были летальные. Эннио Морриконе был 91 год.