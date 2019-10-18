Концерт на вокзале: талантливый пианист Евгений Хмара ошеломил сторонников в Киеве

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Евгений Хмара выступил на вокзале в Киеве
Евгений Хмара выступил на вокзале в Киеве / Instagram / @evgenykhmara

Один из самых известных украинских пианистов Евгений Хмара устроил неожиданный концерт прямо посреди столичного вокзала. Сеть уже заполонили соответствующие видео.

Перфоманс состоялся в четверг, 17 октября. Обладатель голливудской премии импровизаторов Евгений Хмара неожиданно для киевлян и гостей города выступил на вокзале. Перед этим напротив главного входа для талантливого музыканта установили белый рояль. Символично Евгений Хмара предстал перед случайными слушателями в белом концертном костюме.

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На вокзале в Киеве музыкант сыграл свои известные композиции и известные хиты. Не обошел вниманием Евгений Хмара и легендарные украинские песни Владимира Ивасюка. Пианист мастерски сыграл "Червона рута", вызвав овации среди посетителей вокзала. Многие спели под знакомую музыку.

"Вокзал – это такой центр страны, где собраны люди с Востока и с Запада. Музыка сегодня их объединила", – пояснил выступление Евгений Хмара.

Смотрите видео, как Евгений Хмара выступил на киевском вокзале:

Как известно, это не первый раз Евгений Хмара выступает, как уличный музыкант. В своем блоге известный пианист показывал видео выступлений на вокзалах и улицах Австрии, Франции и Мальты.

Евгений Хмара выступил на улицах Вены: смотрите видео

Евгений Хмара выступил в аэропорту Мальты: смотрите виде​о

 

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Теги: Новости Киева LifeStyle
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