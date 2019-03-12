Концерты в России, выступление во Львове и поддержка РФ на Евровидении: MARUV поделилась планами

Победительница украинского Нацотбора Евровидение MARUV (настоящее имя – Анна Корсун), которая из-за скандала так и не поедет на финал конкурса в Тель-Авив, пообщались со своими фанатами в прямой трансляции в Instagram и обнародовала ближайшие планы.

В частности, она отметила, что больше не будет участвовать в украинском Нацотборе Евровидения.

Читайте также: Скандал с MARUV: что случилось и почему она не едет на Евровидение от Украины

"Все, довольно. Я уже находилась по Нацвотборам на всю жизнь. Спасибо, что меня так поддержали. Мне было очень приятно. Но еще раз пойти на отбор я не решусь. С темой конкурса надо завязывать. Это уже пережило себя. Этот конкурс уже устарел и неактуален", – отметила MARUV.

По ее словам, певица ни капли не жалеет, что не поехала на Евровидение ни от одной страны, и это было мудрым решением. Правда, певица все же будет давать концерт в Израиле в ближайшее время в Тель-Авиве – здесь ее выступление пройдет 28 марта.

Относительно того, кого будет поддерживать на нынешнем Евровидении, то это будут все. Правда, все же больше предпочтения отдавать представителю России Сергею Лазареву.

"Надо смотреть на номер, выступления всех. Но понятно, из-за моего хорошего отношения к Сереже, тем более, имеем с ним классную, интересную общую историю, поэтому буду его поддерживать. Но, кроме этого, хочется посмотреть другие выступления, поддержать тех артистов, которые будут делать крутой перформанс и что-то интересное", – убеждает Анна Корсун.

Также артистка оценила песню, с которой Лазарев будет представлять Россию на Евровидении-2019.

"Хорошая песня, баллада, много вокала. Для Евровидения она идеально подходит: по всем канонам, правилам и традициям", – подчеркнула MARUV.

Кроме того, она анонсировала концерты в России (Москва сможет ее увидеть 6 апреля, а Санкт-Петербург – 12 числа) и передала привет своим поклонникам из многих городов страны-агрессора.

Читайте также: В России назвали украинцев идиотами и захотели отправить MARUV на Евровидение от себя

Что касается Украины, то сейчас MARUV находится именно здесь. 12 марта она планирует начать съемки клипа на песню Siren Song, с которой собственно выступала на Нацотборе Евровидения, но больше подробностей не сообщила. Еще певица пообещала организовать всеукраинский тур, который, вероятнее всего, пройдет в конце лета или начале осени. Пока неизвестно, в каких городах будут концерты, однако, как отметила MARUV, она 100% выступит в Харькове, Киеве, Одессе и даже во Львове.

MARUV в Instagram вживую пообщалась с поклонниками: смотрите видео

Заметим, что MARUV анонсировала выступления в России еще задолго до Нацотбора Евровидения, а впоследствии стало известно, что права на песню Siren Song принадлежат российскому филиалу всемирного бренда звукозаписи. Однако, считает она себя все же украинкой и украинской певицей, а на вопрос, кому принадлежит Крым, который прозвучал во время финала Национального отбора, дала утвердительный ответ, что Украине.

"Каждый выбирает по-своему, как нести мир. Кто-то выбирает оружие, а кто-то музыку. Это мой способ нести мир", – так объясняла исполнительница свою позицию относительно гастролей в России.

Что известно о Евровидении-2019 и где оно состоится?На песенном конкурсе в 2018 году, который прошел в Португалии, победу отпраздновала представительница Израиля Нетта Барзилай с песней Toy. Согласно правилам Евровидения, следующий конкурс принимает страна-победительница. Несмотря на значительный резонанс и скандал, организаторы все же решили провести Евровидение-2019 в Тель-Авиве. Полуфиналы запланированы на 14 и 16 мая, а финал состоится 18-го числа. Ведущими мероприятия стали супермодель и ведущая Бар Рафаэли и продюсер и ведущий Эрез Таль, а с участниками в грин-руме будет общаться сценарист и шоумен Асси Азар и телеведущая и блогер Люси Аюб. В последний раз Израиль принимал у себя Евровидение в 1979 и 1999 годах.

КАК РАЗВОРАЧИВАЛИСЬ СОБЫТИЯ ПОСЛЕ СКАНДАЛА С MARUV НА ЕВРОВИДЕНИИ: