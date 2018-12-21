Копия мамы: Дженнифер Лопес сняла 10-летнюю дочь в новом видеоклипе

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Дженнифер Лопес с детьми
Дженнифер Лопес с детьми / www.gettyimages.com

Популярная американская звезда Дженнифер Лопес представила новый клип "Limitless", в котором сняла свою 10-летнюю дочь Эмму.

20 декабря на официальном YouTube-аккаунте певицы появился видеоклип на песню "Limitless". В нем Лопес с дочерью борются с различными природными явлениями и продолжают идти вперед, несмотря на все преграды, встречающиеся на их пути.

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Композиция стала основным саундтреком к фильму "Начни сначала" (Second Act), в котором Дженнифер сыграла главную роль.

В ролике дочь звезды Эмма появилась в одинаковой одежде с мамой Джей Ло. Девочка также полностью копирует ее движения. В сети пользователи приятно удивлены сходством Эммы Дженнифер.

Смотрите видеоклип Дженнифер Лопес на песню "Limitless":

 

Теги: LifeStyle Новости культуры Музыка Дженнифер Лопес Звездные мамы Дети и несовершеннолетние
Источник: 24 канал
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