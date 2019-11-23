Копия мамы: Риз Уизерспун показала свою 20-летнюю дочь – фото

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Риз Уизерспун / Instagram / @avaphillippe

43-летняя голливудская актриса Риз Уизерспун в очередной раз очаровала поклонников новым снимком со своей дочерью Авой, которую называют копией звездной мамы.

Новое трогательное фото со старшей дочерью Риз опубликовала на своей странице в инстаграме. На фотографии Уизерспун вместе с 20-летней Авой позируют во время ланча.

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Пользователи в сети взорвались комментариями о том, что мама и дочь больше похожи на близнецов. Актриса, которая также воспитывает 16-летнего Дикона и 7-летнего Теннесси, продемонстрировала снимок, как она выглядела в подростковые годы. Таким образом можно в очередной раз убедиться, что Ава будто капля воды похожа на маму.

"Ланч с моей девочкой", – лаконично подписала актриса.


Риз Уизерспун с дочерью Авой​ / Instagram / @reesewitherspoon

різ візерспун
Риз Уизерспун в детстве / Instagram / @reesewitherspoon

Ава часто публикует снимки своей мамы в социальных сетях и признается публично в том, что Риз научила ее положительным качествам в жизни.

Это замечательная женщина, которая учила меня снисходительности, любви, амбициозности и трудолюбия. Она вдохновляет меня каждый день жить и быть благодарной за жизнь, которую мне подарили,
– подписала фото Уизерспун ее дочь.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ava (@avaphillippe)

 

 

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: LifeStyle Звездные мамы Звездные дети Риз Уизерспун Новости LifeStyle
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