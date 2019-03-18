Копия отца: Энрике Иглесиас показал волшебные танцы своего сына

Певец Энрике Иглесиас наслаждается отцовством. Вместе со своей возлюбленной, экс-теннисисткой Анной Курниковой, артист демонстрирует семейную идиллию и делится в сети волшебными кадрами со своими потомками.

Как известно, в декабре 2017 года Энрике Иглесиас и Анна Курникова впервые стали родителями: у звездной пары родилась двойня. Счастливые супруги назвали сына Николасом, а дочь – Люси.

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С тех пор Instagram-страницы влюбленных пестрят волшебными кадрами с потомками. Так, на днях Энрике Иглесиас поделился с поклонниками несколькосекундным роликом, на котором видно танцы 1-летнего Николаса. Мальчик, который уже уверенно стоит на ногах, в летнем наряде исполнил па под ритмичную музыку.

"Воскресное настроение", – подписал ролик Энрике Иглесиас.

Что известно об отношениях Энрике Иглесиаса и Анны Курниковой?

Российская экс-теннисистка Анна Курникова и певец Энрике Иглесиас объявили о своих отношениях еще в 2001 году. После этого пара часто попадала в мировые СМИ: журналисты получали информацию о разрыве отношений, беременности экс-теннисистки и даже нетрадиционную ориентацию Иглесиаса. Однако все слухи развеялись, когда знаменитости стали родителями и поселились в роскошном поместье.