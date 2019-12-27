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"Король Лев", "Мстители", "Солнцестояние" и другие: в BBC назвали 15 лучших фильмов 2019 года

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В BBC назвали 15 лучших фильмов 2019 года / Коллаж: LifeStyle 24

2019 год подходит к концу. Уже меньше, чем через неделю, свои двери откроет 2020 год, который обещает быть не менее успешным во всех отраслях. Однако пока известные издания могут только подводить итоги 2019 года.

На сайте BBC появилась подборка фильмов, в которую попало 15 кинокартин. Их назвали лучшими премьерами 2019 года. Если вдруг вы пропустили хотя бы одну из них – обязательно рекомендуем отметить себе несколько для просмотра на выходных.

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15 лучших фильмов 2019 по версии BBC

1. "Мы" (Us)

Мы: трейлер на украинском смотреть онлайн

2. "Аполлон 11" (Apollo-11)

Аполлон 11: трейлер смотреть онлайн

3. "Солнцестояние" (Midsommar)

Солнцестояния: трейлер на украинском смотреть онлайн

4. "Для Самы" (For Sama)

Для Самы: трейлер смотреть онлайн

5. "Однажды в Голливуде" (Once Upon a Time in Hollywood)

Однажды в Голливуде: трейлер на украинском смотреть онлайн

6. "Прощание" (The Farewell)

Прощание: трейлер смотреть онлайн

7. "Паразиты" (Parasite)

Паразиты: трейлер на украинском смотреть онлайн

8. "Образование" (Booksmart)

Образование: трейлер смотреть онлайн

9. "Сувенир" (The Souvenir)

Сувенир: трейлер смотреть онлайн

10. "Портрет девушки в огне" (Portrait of a Lady on Fire)

Портрет девушки в огне: трейлер на украинском смотреть онлайн

Здесь больше: "Портрет девушки в огне": украинский трейлер к драме о чувствах между девушкой и ее художницей

11. "Король Лев" (The Lion King)

Король Лев: трейлер на украинском смотреть онлайн

12. "Борьба с моей семьей" (Fighting with my Family)

Борьба с моей семьей: трейлер на украинском смотреть онлайн

13. "Извините, мы вас не застали" (Sorry We Missed You)

Извините, мы вас не застали: трейлер смотреть онлайн

14. "Мстители: Финал" (Avengers: Endgame)

Мстители: Финал: трейлер на украинском смотреть онлайн

15. "История Боба Дилана от Мартина Скорсезе" (Rolling Thunder: A Bob Dylan Story by Martin Scorsese)

История Боба Дилана от Мартина Скорсезе: трейлер смотреть онлайн

 

Лучшие флагманские смартфоны 2019 года – подборка Техно 24
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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Кино Марго Робби Леонардо Ди Каприо Брэд Питт Disney Marvel Голливуд
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