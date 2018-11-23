Король Лев: в сети появился первый тизер-трейлер римейка диснеевского мультфильма
В сети появился официальный тизер-трейлер приключенческого фэнтези-фильма "Король Лев", который станет первым ремейком легендарного диснеевского мультфильма 1994 года.
Режиссером ленты стал Джон Фавро, который известен своими работами "Железный человек", "Книга джунглей", "Мстители" и другие.
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В фильме рассказывается о львенке Симбе, который познает горе утраты и проходит сложные испытания для того, чтобы в конце побороться за престол и стать настоящим Королем.
Постер к фильму "Король Лев" (2019)
Для того, чтобы погрузить зрителя в настоящую атмосферу африканской саванны, создатели будут комбинировать CGI-графику с "живыми" кадрами.
Мировая премьера запланирована на 17 июля 2019 года.
Тизер-трейлер к фильму "Король Лев": смотрите видео
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