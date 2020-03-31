Король Таиланда изолировался от коронавирус в Германии с десятками любовниц, – СМИ

Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн Рама Х переехал в Германию, чтобы изолироваться от пандемии коронавируса. Он разместился в одном из элитных отелей с двадцатью наложницами.

Известно, что 67-летний король Таиланда выкупил все номера четырехзвездочного немецкого отеля Grand Hotel Sonnenbichl, где поселился вместе с двадцатью любовницами. Или живут с ним его четыре жены – не сообщается. Об этом рассказали в издании Daily Mirror.

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Власти Германии вроде дали официальное разрешение Раме Х на въезд и отдых в стране, несмотря на режим общей изоляции. Относительно Таиланда, то там против короля устроили настоящий бунт. Местным жителям не нравится, что король покинул их во время распространения коронавируса и даже запустили флешмоб в твиттере с хэштегом, который переводится как "Зачем нам нужен король?" Сейчас под этим хэштегом сделано уже более миллиона публикаций. Стоит добавить, что за осуждение действий короля тайцам может грозить до 15 лет заключения.

'Why do we need a king?' Thais rebel online against revered and powerful monarchy as ... https://t.co/WFI3GH9GdH via @MailOnline — Nicky Zwan (@nicky_zwan) March 24, 2020

Стоит добавить, что в Таиланде по состоянию на 31 марта зафиксировано 1651 случай подтверждения коронавирусом, из них – 10 летальных случаев и 342 тех, которые выздоровели. Относительно Германии, то ситуация там намного сложнее – 67 051 случай коронавируса, 650 летальных исходов и 13 500 одужавших.

Что известно о личной жизни Маха Вачхиралонгкорна?

Король Таиланда был женат четыре раза. В 1977 году он женился на своей двоюродной сестре, принцессе Мом Луанг Соамсавале Китиякара, с которой через три года подал на развод, а лишь в 1993 году получил официальное утверждение. В то время он жил с актрисой Ювадхидой Полпрасет и в 1994 году женился на ней, однако через два года актриса сбежала от него в Великобританию. Тогда же король обвинил ее в измене с 60-летним маршалом авиации.

Его третья жена была из простого народа – Срирасми Акхарапхонгпричу, с которой он заключил брак в 2001 году, хотя его скрывали до 2005 года. В 2014 году она решила избавиться от королевского титула и развестись из-за коррупционных скандалов, к которым она была причастна. Последний четвертый брак был заключен в мае 2019 года с 40-летней Сутхидэ Вачиралонгкорн, которая руководит личной охраной короля. Раньше она работала стюардессой. Женился тогда еще 66-летний король на ней за несколько дней до его коронации, которая состоялась 4 мая 2019 года. У короля есть семеро детей, лишь трое из них имеют королевский титул.



Король Таиланда и его четвертая жена Сутхидэ Вачиралонгкорн / Getty Images