"Король ужасов" в деле: парапсихический роман Стивена Кинга "Кэрри" получит экранизацию

Популярный стриминговий канал FX займется экранизацией популярного произведения Стивена Кинга "Кэрри". По состоянию на декабрь 2019 года проект находится на ранних стадиях разработки.

Стивен Кинг – один из самых популярных писателей современности. Его произведения в жанрах ужасы, мистика и фэнтези сразу становятся бестселлерами, а режиссеры мечтают снимать фильмы по мотивам его романов. Так, очередное взрывное соглашение удалось подписать телеканалу FX, который снимет минисериал по мотивам парапсихического романа "Кэрри".

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По сюжету произведения, который впервые увидел свет в 1974 году, 16-летняя девушка Керри страдает от травли, насмешек и преследования своих одноклассников. Также она страдает от плохого отношения своей матери, не то, что не обсуждает с ней важные темы, а не дает ей элементарной материнского внимания.

Внешность Керри также могла бы желать быть лучше, а сама она неуклюжая и одинока. У нее нет друзей, поскольку все сверстники над ней смеются. Однажды, по ее мнению, это переходит границу и она теряет над собой контроль. В тот момент она чувствует невероятный прилив магической силы, которую научится применять в моменты, когда кто-то будет делать ей больно.

Добавим, что минисериал станет 6 постановкой на роман "Кэрри". Первый фильм вышел еще в 1976 году и до сих пор считается лучшей версией. Следующий в 1988 году в жанре мюзикл. В 1999 году вышел сиквел к первой части фильма, однако он провалился в прокате. В 2002 и 2013 годах вышли новые экранизации.

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