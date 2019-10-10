Королева Елизавета II отказалась финансировать свадьбу принцессы Беатрис, – СМИ

63 Читати новину українською
Принцесса Беатрис с женихом Эдоардо Мапелли Моцци
Принцесса Беатрис с женихом Эдоардо Мапелли Моцци / Instagram / @edomapellimozzi

Кенсингтонский дворец может отойти от традиций, которых придерживался испокон веков, и свадьба последней незамужней внучки королевы Елизаветы II, скорее всего, будет финансироваться ее родителями. Принцесса Беатрис и ее итальянский жених Эдоардо Мапелли Моцци сами будут организовывать пышное празднование.

В конце сентября стало известно, что в следующем году королевский двор отметит еще одно важное событие – свадьбу внучки Елизаветы II, принцессы Беатрис. Поскольку избранником 31-летней британки стал разведенный итальянец, вокруг их союза разгорелось немало слухов. Сначала западные СМИ писали, что празднование состоится в Италии, что мама Беатрис категорически опровергла, теперь в издании Express появилась информация, что Елизавета II отказалась финансировать будущую свадьбу.

Читайте также: Фото с помолвки принцессы Беатрис сравнивают с портретами принца Гарри и Меган Маркл

Дело в том, что за последние два года Кенсингтонский дворец устроил два масштабных торжества по случаю бракосочетания принца Гарри и Меган Маркл, а также принцессы Евгении и Джека Бруксбенка. И если на свадьбу принцессы Йоркской было потрачено 2 миллиона фунтов стерлингов, то герцоги Сассекские потратили 32 миллиона фунтов стерлингов.

Налогоплательщики, из чьих средств финансируются Кенсингтонский и Букингемский дворцы, сильно возмутились такими расходами, и около 14 тысяч британцев создали петицию против растраты государственных средств.; Поэтому представитель королевской семьи сообщил иностранному изданию, что свадьба принцессы Беатрис и итальянского миллионера Эдоардо Мапелли Моцци будет финансироваться из их бюджета.

свадьба принцессы Беатрис
Принцесса Беатрис с женихом Эдоардо Мапелли Моцци / Instagram / @edomapellimozzi

blog_ava
Гороскоп на 10 октября для всех знаков зодиака
сегодня
1675
Автор: Марта Вересюк
Теги: Свадьба принцессы Беатрис Королівська сім'я LifeStyle
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Куда пойти на выходных в Киеве: афиша на 11 – 13 октября
сегодня 09:06 Куда пойти на выходных в Киеве: афиша на 11 – 13 октября
39
Фантастическая Скандинавия: как организовать путешествие мечты и на чем сэкономить
9 октября 21:02 Фантастическая Скандинавия: как организовать путешествие мечты и на чем сэкономить
Альона Захарова 130
Стильный Париж: подборка лучших локаций, которые вас сделают звездой Instagram
9 октября 16:13 Стильный Париж: подборка лучших локаций, которые вас сделают звездой Instagram
Анастасія Манюхіна 112
Белла Хадид празднует 23-летие: 8 малоизвестных фактов о самой успешной модели настоящего
9 октября 12:43 Белла Хадид празднует 23-летие: 8 малоизвестных фактов о самой успешной модели настоящего
Марта Вересюк 430
День казачества 2019: список самых интересных подарков для мужчин
9 октября 10:21 День казачества 2019: список самых интересных подарков для мужчин
Квітослава Туз 234
Новости
Больше новостей
Залиште відгук