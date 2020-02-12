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Королева Елизавета II продает элитную недвижимость в Москве: детали

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Королева Елизавета II продает недвижимость в Москве / Instagram / @theroyalfamily

Королевское состояние всегда вызывало большой интерес общественности. Ее Величество решила продать одну из четырех квартир в одном из самых престижных районов российской столицы. Как предполагают эксперты, вероятная стоимость недвижимости составляет почти 100 миллионов гривен.

Как сообщает издание Interfax, только летом прошлого года пресса сообщила, что королева Елизавета II обладает элитной недвижимостью в Москве. В собственности британской монаршей семьи было четыре квартиры общей площадью более 800 квадратных метров.

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По словам инсайдеров, Ее Величество решила распрощаться с частью жилья. Одна из квартир, расположенная в самом дорогом районе российской столицы так называемой "Золотой миле", выставлена ​​на продажу. Рядом с домом расположены выдающиеся исторические и культурные достопримечательности – Храм Христа Спасителя, Кремль и река Москва.


Королева Елизавета II / Instagram / @theroyalfamily

Эксперты по недвижимости утверждают, что стоимость квартиры составляет около 100 миллионов гривен, учитывая площадь в 250 квадратных метров. Кроме того, статус предыдущей владелицы может существенно повлиять на позицию жилья на рынке. В этом доме всего 12 квартир, принадлежащих влиятельным и знаменитым.

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Москва Королівська сім'я Елизавета II
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