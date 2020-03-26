Королева Елизавета II впервые за все время своего правления провела аудиенцию по телефону

Из-за вспышки пандемии коронавируса королеве Елизавете II пришлось покинуть Букингемский дворец и отправиться в Виндзорский замок, чтобы уберечься от инфицирования. Вчера, 25 марта, она впервые провела еженедельную аудиенцию с премьер-министром по телефону.

Коронавирус нещадно поражает людей любого социального статуса. Не застрахована от болезни и королевская семья. На днях 71-летний принц Чарльз сделал тест на Covid-19, и тот дал положительный результат. Ее Величество и принц Филипп отправились в Виндзорский замок, где находятся на карантине. Но королева не забывает о выполнении своих обязанностей и проводит аудиенции по телефону.

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Впервые в истории правления Елизаветы II сложилась такая ситуация, когда пришлось проводить еженедельную беседу с премьер министром по телефону. Ее Величество старается как можно лучше изолироваться, чтобы не подхватить болезнь, поэтому отменила все публичные выходы и официальные приемы. Она уменьшила количество помощников до необходимого минимума и будет находиться в Винзорском замке столько, сколько потребуется.

Отметим, по состоянию на утро 25 марта в Великобритании зафиксировали 9 529 случаев инфицирования коронавирусом, из которых 465 оказались летальными. 135 людям удалось выздороветь. Вечером 25 марта показатель коронавирусной болезни в мире составил 463 418 случаев. Из них 20 912 человек умерли, 113 802 полностью выздоровели. Для уменьшения риска заболевания необходимо соблюдать карантин.



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