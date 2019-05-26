Королева Иордании ошеломила нарядом на День независимости страны: фото

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Королева Иордании на День независимости
Королева Иордании на День независимости / Instagram / @queenrania

Иорданская королева Рания сумела в который раз очаровать своих сторонников эффектным выходом. На торжество она надела зелено-золотистое платье, которое потрясло элегантностью и стильным кроем.

Королевская семья Иордании имеет большую популярность в стране. Поэтому все торжественные или государственные праздники происходят с участием представителей семьи Абдаллы II. День независимости не стал исключением, поэтому перед общественностью на параде появилась очаровательная жена монарха Рания и их дети.

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Особое внимание привлекла Ее Величество, которая в очередной раз подобрала роскошный наряд для публичного выхода. Перед иорданцами Рания появилась в изумрудном платье с золотистой накидкой и поясом. Сверху одежду украшал геометрический орнамент, который добавил образу королевы восточного колорита. Туфли-лодочки и клатч завершили look Рании.

Что касается макияжа, то представительница королевской семьи подвела глаза черными тенями и накрасила губы едва заметным розовым блеском. Заплетенные волосы и украшения из коллекции Ее Величества дополнили идеальный образ.

 

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Королівська сім'я Иордания
Источник: LifeStyle 24
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