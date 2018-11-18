Королева Иордании в изысканном платье посетила Македонию: элегантные фото

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Королева Рания
Королева Рания / Instagram/ @queenrania

В воскресенье, 18 ноября, король Абдалла II вместе со своей очаровательной женой Ранией посетили Македонию. Во время официального визита 48-летняя королева выглядела великолепно.

Королева Рания не перестает поражать своим безупречным вкусом и идеальным гардеробом. Несмотря на плотный график, иорданская икона стиля успевает активно вести соцсети. Поэтому новые фото с македонской первой леди королева Рания опубликовала на своей странице в Instagram.

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На публике королева Иордании появилась в платье-миди черничного цвета. Волосы Рании было слегка подкручены, а передние пряди заколоты на зад. Аксессуары королева тоже удачно подобрала под свой образ. Туфли-лодочки синего цвета из атласной материи прекрасно уживаются с серым клатчем на длинной цепочке. На ее руке красовался apple-watch, а в ладони Рания держала солнцезащитные очки.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Jamalouki (@jamaloukimag)

 

 

Теги: LifeStyle Мода Македония Иордания
Источник: 24 канал
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