Королева Иордании выбирает платья с вышивкой: эффектный выход Рании

Иорданская королева может похвастаться большим гардеробом, наполненным брендовыми платьями и костюмами. Однако главное место там занимают наряды с вышивкой, которые 49-летняя Рания охотно примеряет как для светских выходов, так и для международных поездок.

28 января в иорданском городе Акаба состоялась запланированная встреча женской общины с Ее Величеством. Королева Рания хотела узнать, как проходит внедрение ее образовательных и медицинских инициатив на практике, поэтому и пригласила их на обед. Соответствующими снимками представитель монархии поделилась в своих официальных блогах в сети.

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Согласно кадрам, к этому выходу королева решила выбрать одно из своих вышитых платьев. Черный наряд с ярким геометрическим орнаментом стильно выглядел на безупречной фигуре королевы Рании. Образ Ее Величество решила дополнить элегантной прической, которая добавила роскоши образу в национальном стиле. Лаконичные украшения завершили look роскошной Рании.



Королева Рания в вышитом платье / Instagram / @queenrania



Иорданская королева / Instagram / @queenrania



Рания на встрече с иорданками / Instagram / @queenrania



Королева Рания на официальной встрече / Instagram / @queenrania