24 канал техно Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar покер
more

Королева Иордании выбирает платья с вышивкой: эффектный выход Рании

25 Читати новину українською
Королева Рания / Instagram / @queenrania

Иорданская королева может похвастаться большим гардеробом, наполненным брендовыми платьями и костюмами. Однако главное место там занимают наряды с вышивкой, которые 49-летняя Рания охотно примеряет как для светских выходов, так и для международных поездок.

28 января в иорданском городе Акаба состоялась запланированная встреча женской общины с Ее Величеством. Королева Рания хотела узнать, как проходит внедрение ее образовательных и медицинских инициатив на практике, поэтому и пригласила их на обед. Соответствующими снимками представитель монархии поделилась в своих официальных блогах в сети.

Читайте также: Секреты стиля и успеха королевы Иордании

Согласно кадрам, к этому выходу королева решила выбрать одно из своих вышитых платьев. Черный наряд с ярким геометрическим орнаментом стильно выглядел на безупречной фигуре королевы Рании. Образ Ее Величество решила дополнить элегантной прической, которая добавила роскоши образу в национальном стиле. Лаконичные украшения завершили look роскошной Рании.

Королева Ранія у вишитій сукні
Королева Рания в вышитом платье / Instagram / @queenrania

Йорданська королева
Иорданская королева / Instagram / @queenrania

Ранія на зустрічі з йорданками
Рания на встрече с иорданками / Instagram / @queenrania

Королева Ранія на офіційній зустрічі
Королева Рания на официальной встрече / Instagram / @queenrania

Ранія влаштувала обід для жінок
Рания устроила обед для женщин / Instagram / @queenrania

Снег и метели накроют Украину 30 – 31 января: выпадет до 30 сантиметров снега
сегодня
12011
Автор: Юлия Михайлова
Теги: LifeStyle Стиль и мода Иордания Рания, королева Иордании
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 11:49 Високосный 2020 год: запреты и народные приметы
Квітослава Туз 73751
28 января 16:00 Интервью с Брией Блессинг: Я думала, что уже не выйду замуж
Юлія Девда 593
27 января 21:00 Мы делали кино не для недели проката, – эксклюзивное интервью с творцами ленты "Мои мысли тихие"
Катерина Петренко 190
27 января 12:20 Национальный отбор на Евровидение-2020: песни участников
Юлія Турелик 2677
27 января 09:51 Грэмми-2020: самые яркие образы с красной дорожки
Марина Джура 1088
Новости
Больше новостей
Залиште відгук