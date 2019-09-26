Королева Иордании выступила на саммите в Нью-Йорке: что надела знаменитая модница

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Королева Иордании Рания на саммите
Королева Иордании Рания на саммите / www.gettyimages.com

Иорданская королева в очередной раз доказала, что не зря ее называют иконой стиля. Каждый выход Ее Величества – безупречный, а образы вызывают восторг даже у критиков. На днях королева Рания приняла участие в важном саммите, где отличилась трендовым и элегантным нарядом.

Пока президенты выступали на Генассамблее ООН в Нью-Йорке прошло еще одно важное событие – саммит лидеров мировой политики "Конкордия". Гостем и одним из спикеров мероприятия стала королева Иордании Рания, которая привлекла внимание всех западных СМИ.

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Для особого события Ее Величество решила подобрать изящное и элегантное платье со скромной зоной декольте. Наряд был трендового персикового цвета и имело оригинальный декор на рукавах. К образу Рания подобрала туфли на каблуках и бриллиантовые украшения из своей коллекции. Волнистые волосы и дневной макияж с акцентом на глаза завершили look иорданской красавицы.


Королева Рания в Нью-Йорке / Getty Images

Привлек внимание и доклад, который королева произнесла перед участниками саммита. Рания в очередной раз отметила, что стоит реализовывать намеченные программы, ведь в странах Азии и Африки продолжают умирать люди, которых мировое сообщество может спасти.

"Мы не на пути к достижению целей ООН в области устойчивого развития до 2030 года. Каждый день, каждый час, каждую минуту, когда мы отстаем в своих усилиях, означает, что больше людей будет умирать от болезней, которых мы можем избежать", – отметила королева Рания.

Кроме Рании, на мероприятии присутствовала актриса Эмбер Херд и представительница Белого дома Иванка Трамп. Последняя также произнесла речь о трудоустройстве женщин в мире и достижениях бизнесвумен.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ivanka Trump (@ivankatrump)

 

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Теги: LifeStyle Нью-Йорк Королівська сім'я Рания, королева Иордании Стиль и мода
Источник: LifeStyle 24
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