Королева Испании надела юбку с эффектной вышивкой: фото

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Король и королева Испании
Король и королева Испании / www.gettyimages.com

Испанская королева любит обновлять свой гардероб новинками от легендарных брендов. На днях она совершила очередной публичный выход, во время которого засветила юбку с роскошной цветочной вышивкой.

График Ее Величества поражает насыщенностью событиями. После серии официальных мероприятий в Барселоне испанская королева отправилась в Севилью. На этот раз Летиция сопровождала своего мужа Филиппа VI на Конгрессе Ассоциации академий испанского языка.

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Торжественное событие вдохновило Ее Величество на особое платье. 47-летняя Летиция предстала перед участниками мероприятия в юбке, расшитой маками, красной блузке и пиджаке оригинального кроя. К изысканному наряду королева подобрала яркие туфли-лодочки на каблуке и маленький клатч.

Испанская модница решила сделать едва заметный make-up с акцентом на глаза. А вот что касается прически, то Летиция решила отказаться от услуг парикмахера, сделав идеальную укладку волос. Выглядела Ее Величество отлично.

Король та королева Іспанії
Король и королева Испании / Getty Images

Ефектний образ королеви Летиції
Эффектный образ королевы Летиции / Getty Images

Королева Испании – не единственная модница, которая выбирает наряд с вышивкой. В свое время Иванка и Мелания Трамп также предпочитали такой наряд. Не обошла своеобразный тренд и Елена Зеленская, которая в Японии засветила пиджак с символической вышивкой.

Стильний образ Олени Зеленської
Стильный образ Елены Зеленской / Instagram / @olenazelenska_official

Іванка Трамп на Генасамблеї ООН
Иванка Трамп на Генассамблее ООН / Getty Images

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Автор: Юлия Михайлова
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Стиль и мода Летиция, королева Испании
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