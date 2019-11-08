Королева Испании надела юбку с эффектной вышивкой: фото

Испанская королева любит обновлять свой гардероб новинками от легендарных брендов. На днях она совершила очередной публичный выход, во время которого засветила юбку с роскошной цветочной вышивкой.

График Ее Величества поражает насыщенностью событиями. После серии официальных мероприятий в Барселоне испанская королева отправилась в Севилью. На этот раз Летиция сопровождала своего мужа Филиппа VI на Конгрессе Ассоциации академий испанского языка.

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Торжественное событие вдохновило Ее Величество на особое платье. 47-летняя Летиция предстала перед участниками мероприятия в юбке, расшитой маками, красной блузке и пиджаке оригинального кроя. К изысканному наряду королева подобрала яркие туфли-лодочки на каблуке и маленький клатч.

Испанская модница решила сделать едва заметный make-up с акцентом на глаза. А вот что касается прически, то Летиция решила отказаться от услуг парикмахера, сделав идеальную укладку волос. Выглядела Ее Величество отлично.



Король и королева Испании / Getty Images



Эффектный образ королевы Летиции / Getty Images

Королева Испании – не единственная модница, которая выбирает наряд с вышивкой. В свое время Иванка и Мелания Трамп также предпочитали такой наряд. Не обошла своеобразный тренд и Елена Зеленская, которая в Японии засветила пиджак с символической вышивкой.



Стильный образ Елены Зеленской / Instagram / @olenazelenska_official



Иванка Трамп на Генассамблее ООН / Getty Images