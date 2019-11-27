Королева Испании поразила элегантным образом на особой церемонии: фото

Чем лаконичнее – тем стильнее: это правило хорошо знает королева Испании Летиция. На днях Ее Величество сумела поразить поклонников появлением в обычном сером платье.

26 ноября в Мадриде состоялась церемония награждения людей, которые выступают против бытового и гендерного насилия. Эта тема, является как никогда актуальной, ведь каждый день жертвами становятся сотни тысяч женщин во всем мире, а приступы их любимых нередко являются смертельными. Чтобы в очередной раз поднять вопрос бытового насилия, королевская семья присоединилась к официальному мероприятию.

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Церемония прошла в Судебном генеральном совете Консехо, что в Мадриде. Для особого мероприятия королева Летиция выбрала сдержанное платье серого цвета, которое деликатно подчеркнуло ее стройную фигуру. К наряду Ее Величество подобрала кожаные туфли-лодочки от Manolo Blahnik и маленький клатч от любимого бренда Carolina Herrera.

Чтобы образ не был слишком официальным, Летиция выбрала обычную укладку волос. Нежный макияж с акцентом на глаза завершил элегантный look испанской модницы.



Королева Летиция поразила элегантным образом / Getty Images

Кроме этого, королева Летиция выступила перед участниками мероприятия с речью, в которой отметила важность борьбы против гендерного и домашнего насилия.



Королева Испании на официальном мероприятии в Мадриде / Getty Images