Королева Испании прошла тест на коронавирус после общения с инфицированным

Королевская семья Испании отменила все светские события и публичные выходы из-за пандемии. Монархи Филипп VI и Летиция уже прошли тест на коронавирус, который оказался отрицательным.

Как сообщают представители королевской семьи, пробы на смертоносную вирусную болезнь супруги сделали после того, как имели встречу с министром Испании Ирене Монтеро. После светской беседы политик обратилась к медикам, которые диагностировали у нее коронавирус.

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Филипп VI и Летиция сразу же обратились к врачам и теперь тщательно следят за своим состоянием здоровья. Как и другие члены королевской семьи, пара находится на карантине в своем дворце в Мадриде.

Сейчас представители испанской монархии отменили все публичные мероприятия и призвали сторонников воздержаться от выхода в места скопления людей.

По последним данным, общее число инфицированных коронавирусом составила около 180 000 человек, а от пневмонии, которую вызвала болезнь, умерли более 7 000 человек. Но есть и хорошие новости: выздоровели более 78 тысяч человек.

Covid-19 впервые обнаружили в китайском городе Ухань. Однако вирус вышел далеко за пределы страны и теперь есть в каждом европейском государстве. Больше всего страдает от эпидемии Италия. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса Covid-19, а в Украине ввели карантин. Врачи советуют не выходить без надобности из дома и часто мыть руки. При первых же признаках коронавируса следует обращаться к семейному врачу. Делать это стоит в телефонном режиме, чтобы не подвергать других опасности.



Симптомы коронавируса / инфографика 24 Канала