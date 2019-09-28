Королева эпатажа и бурлеска: как Дита фон Тиз покорила мир откровенными шоу – фото 18+

Сегодня, 28 сентября, знаменитая Дита фон Тиз празднует 47-й день рождения. Зажигательная красавица известна всему миру благодаря своему бурлеск-шоу, которое поражает откровенностью и сексуальностью. Как девушке из бедной семьи удалось достичь такой славы – читайте в материале LifeStyle 24.

Сейчас Дита фон Тиз – одна из самых успешных танцовщиц, на концерт которой мечтают попасть миллионы ее сторонников. Каждое мероприятие с участием звезды бурлеска отмечается фурором, ведь даже в скромных и элегантных ретро-образах она не скрывает своей сексуальности. Однако путь к успеху Диты фон Тиз был довольно нелегким.

Интересно: Дита фон Тиз и Мэрилин Мэнсон спровоцировали слухи о романе

Любовь к винтажным вещам – от мамы

Королева бурлеска родилась в обычной семье с армянскими и немецкими корнями. Мама Диты фон Тиз работала маникюршей, а отец – машинистом, а потому покупать трем дочерям дорогую одежду они не могли. И именно с детства Дита фон Тиз запустила свой оригинальный стиль.

Мама будущей звезды всегда увлекалась кинематографом и шармом 1940-ых годов. Поэтому свою вторую дочь Хизер Рене Свит (именно такое настоящее имя королевы бурлеска) любила одевать в ретро-платья, которые самой девочке безумно нравились. Легкий крой, элегантные фасоны и высокие белоснежные носки – Дита фон Тиз была в восторге от своего гардероба и даже когда выросла, не захотела изменять этим идеям.



Дита фон Тиз с сестрами / Body Height Weight

Однако больше всего на творчество Диты фон Тиз отразилась ее работа в магазине нижнего белья. Именно там, среди роскошного кружева и атласа, 15-летняя звезда почувствовала себя счастливой. В магазине Дита любила представлять себя на месте покупателей и мечтал когда-нибудь примерить такое роскошное белье.

Я работала в магазине белья с 15 до 22 лет. Я была влюблена в нижнее белье винтажного стиля и мечтала сфотографироваться в нем. На самом деле, это то, что я делаю сейчас,

– призналась Дита фон Тиз журналистам Stuff.

И какое же разочарование было у будущей звезды, когда мама приобрела ее первый бюстгальтер. Белье было хлопковым, ничем неприметным и дешевым. Поэтому Дита фон Тиз утвердительно решила: будет делать все для того, чтобы иметь возможность пойти на шопинг в дорогие бутики с винтажными изделиями.



Дита фон Тиз – владелица бренда нижнего белья / Style Bistro

От мечтаний о балете до работы в стриптиз-клубе

Хоть в детстве она мечтала быть балериной, в 18 лет Дита фон Тиз устроилась на работу в стриптиз-клуб Captain Cream. Там еще юная американка заметила, что все девушки выходят на сцену в дешевых корсетах, не имея никакой концепции и особенности стиля. Дита не стремилась быть такой же, а захотела создать уникальное шоу, которое не могли бы пропустить мимо внимания мужчины.

Горячее: Дита фон Тиз обнажилась во время бурлеск-шоу: фото 18+

Своенравной звезде это удалось: она каждый раз выходила на сцену в винтажном нижнем белье, дополняя его перчатками и перьями. Такой стиль стриптизерши был очень успешным, поэтому уже через несколько месяцев работы именно она стала главной танцовщицей Captain Cream.

Чтобы не разглашать свое настоящее имя, королева бурлеска придумала псевдоним Дита фон Тиз. Первую часть она взяла от актрисы Диты Парла, которой до сих пор восхищается, фон – это указание на немецкие корни, а Тиз – насмешка с самой себя, что в переводе означает "дразнить".

На одном из шоу звезды побывал представитель Playboy, который предложил Дите фон Тиз сняться для глянца. И она с легкостью приняла предложение, открыв двери в мировую славу. Именно с этим глянцем связана другая версия псевдонима Диты фон Тиз. По неофициальным данным, однажды ей позвонили представители журнала и спросили полное имя. Дита открыла телефонную книгу и назвала фамилию "фон Триз". Однако издатели плохо услышали и подписали ее фото фон Тиз.



Дита фон Тиз в глянцах / Depop

Бурлеск-шоу и мировая слава

Уже через несколько лет Диту приглашали к сотрудничеству популярные журналы и бренды, а, сэкономив, она открыла свое собственное дело – бурлеск-шоу.

"Я всегда чувствовала себя ответственной за то, чем занимаюсь. На ранних этапах моей карьеры, в начале 90-ых, я позировала для Playboy и зарабатывала на жизнь как модель и стриптизерша. Зарабатывала собственные деньги, экономила, вкладывала. Тогда я чувствовала мощь своих действий, потому что могла делать все, что заблагорассудится. Моя уверенность породила бурлеск-шоу", – поделилась Дита фон Тиз.

Читайте также: Искре Лоуренс – 29: самые сексуальные фото пышнотелой модели

И именно на собственном проекте звезда сумела заработать миллионы долларов. Ее шоу проходят во всех уголках мира и отличаются аншлагами. Перед зрителями Дита фон Тиз частенько позирует с обнаженной грудью или же в роскошном белье. Курсы балерины в детстве ей также пригодились: звезда часто привлекает к выступлению неожиданные декорации, в частности, большой бокал с шампанским, и демонстрирует великолепные па.



​Дита фон Тиз в бурлеск-шоу / InStyle



​Дита фон Тиз / InStyle

Хоть Дита фон Тиз выбирает провокационные образы и демонстрирует красоту своего стройного тела, это отнюдь не критикуют женщины. Более того, именно поклонницы Диты фон Тиз раскупают часть билетов на бурлеск-шоу. По словам королевы эпатажа, в ее выступлениях женщины ищут вдохновение и находят его. Одна из вещей, которая мне нравится в бурлеске, – это то, что другие люди находят в нем источник вдохновения и силы для налаживания собственной жизни. И именно поэтому у меня есть такая большая женская аудитория. Я думаю, что это всегда было одной из моих миссий – изменить мнение людей о стриптизе и бурлеске,

– призналась Дита фон Тиз. Хватает танцовщице и влиятельных поклонников среди мужчин. Ее выступлениями увлекаются немало актеров и певцов, а Дита фон Тиз является музой для легендарных дизайнеров Жана-Поля Готье и Вивьен Вествуд. В течение нескольких лет она представляет эти бренды на Неделях моды, а модельеры отдают ей лучшие платья из своих коллекций.



Дита фон Тиз на Неделе моды во Франции / Getty Images

Дита фон Тиз была в Украине

Любит королева бурлеска и украинские вышиванки. Сейчас в гардеробе Диты фон Тиз есть несколько отечественных изделий, которые она охотно одела на съемке для глянца.

Кроме этого, Дита фон Тиз не скрывает, что имеет особенно теплые воспоминания о визите в Украину. Звезда побывала в Киеве в ноябре 2013 года на открытии Vogue Caffee. Тогда немало сторонников американки пришли на встречу с ней, а Дита фон Тиз получила столько особого внимания от журналистов и людей, что была поражена от такой симпатии на постсоветском пространстве.



Дита фон Тиз в вышиванке / Instagram / @ditavonteese

Дита фон Тиз стала настоящим феноменом мирового шоу-бизнеса. За годы своей карьеры она с легкостью сумела перенести Бродвей на другие континенты. Свой успех королева бурлеска не измеряет, однако убеждает, что добилась всего только благодаря тому, что воплощала в жизнь свою детскую мечту. И хоть стремления Диты были довольно пикантными и часто подвергались сомнениям, она не останавливалась и просто делала мировое шоу благодаря своей грации и женственности.