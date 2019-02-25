Королева красной дорожки: Дженнифер Лопес блеснула платьем на церемонии Оскар

В Лос-Анджелесе продолжается одна из самых ожидаемых церемоний года – вручение кинопремии Оскар-2019 , которая начнется 25 февраля в 3:00 (по киевскому времени). Знаменитости не перестают поражать яркими образами на красной дорожке.

Одним из самых ярких выходов стало появление популярной певицы Дженнифер Лопес в блестящем платье, которое напоминает диско шар.

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Длинное зеркальное платье смотрелось эффектно на Джей Ло, которая также продемонстрировала свои соблазнительные формы. На красную дорожку певица вышла вместе со своим возлюбленным Алексом Родригесом.

Добавим, что трансляция церемонии награждения – 24 февраля в 17:00 в Лос-Анджелесе и 25 февраля в 3:00 в Украине.

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Смотрите видео с Джей Ло: