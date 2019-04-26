Королева Летиция демонстрирует классический образ: белый верх, черный низ

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Королева Летиция
Королева Летиция / Instagram / @royal.addicted

Ее Величество Летиция стала почетной гостьей культурного мероприятия, которое посвящалось детской литературе. Королева Испании вручила награды лауреатам, поэтому ее внешний вид должен был быть строгим и элегантным. Выбор испанской иконы стиля пришелся на классический образ – белый верх, черный низ.

Всем хорошо знакомо это стандартное сочетание, ведь одеть белую блузу или любую другую одежду вместе с черными брюками – всегда беспроигрышно. Так, несколько месяцев назад выход в подобном наряде осуществила беременная Меган Маркл, одев светлую рубашку и темную юбку в пол.

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Так, накануне королева Летиция также присоединилась к любительницам классики. В Мадридском Королевском доме произошло награждение с целью поощрения и распространения культурных и религиозных ценностей среди детей и молодежи.

Для такого мероприятия королева Летиция выбрала белый шелковый топ с кружевом, поверх которого надела пиджак в тон, а для низа выбрала черные классические брюки. Однако Ее Величество не забыла о трендах 2019 года. Для завершения образа она обула туфли-лодочки, с акцентом на прозрачный пластик, который сейчас набирает обороты в тенденциях весны.

королева Летиція
Королева Летиция / Instagram / @royal.addicted

Королева Летиція
Королева Летиция / Instagram / @royal.addicted
 

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Теги: LifeStyle Стиль и мода Королівська сім'я Новости LifeStyle
Источник: LifeStyle 24
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