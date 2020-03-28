Королева Летиция и король Филипп IV показали, как работают дома во время коронавируса: фото
Вирусная пневмония, которую вызвал коронавирус, заставила остаться дома миллионы людей по всему миру. В частности, испанские монархи Летиция и Филипп поделились с поклонниками серией фотографий, на которых показали, как работают дома.
COVID-19 разрушил все планы. Пришлось отменить не только культурные и спортивные события, но и встречи государственных деятелей с гражданами своих стран, а также международные визиты. Королевская семья Испании из-за пандемии коронавируса также отменила все светские выходы. Однако монархи продолжают выполнять свои обязанности и работают дома.
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На личной странице королевы Летиции в инстаграме опубликовали кадры, где видна дистанционная работа ее и короля Филиппа IV. Сейчас монархи находятся во дворце Сарсуэла, откуда провели видеоконференцию с Испанским комитетом представителей людей с ограниченными возможностями.
Удаленная работа испанских монархов / Instagram / @queenletizia
Королевская чета изображена на фоне большого и роскошного кабинета. Летиция позирует в черном пиджаке в мелкую белую полоску и кофте белого цвета. На ее лице виден легкий дневной макияж, а волосы аккуратно уложены. Король для работы выбрал серый костюм, белую рубашку и темно-синий галстук в горошек.
Испанские король и королева работают дома / Instagram / @queenletizia
Работа королевской четы Испании во время карантина / Instagram / @queenletizia
Отметим, по состоянию на 27 марта Испания занимает четвертое место в мире по количеству инфицированных коронавирусом. Число больных в стране составляет 65 619 человек. За предыдущие сутки от болезни умерли 769 человек, что является худшим показателем за весь период. Инфицированы более 9 500 медиков. В стране собираются объявить чрезвычайное положение. В целом в мире зафиксировали 597 304 случая заражения коронавирусом, из которых умерли 27 364 человека, полностью выздоровели 132 490 человек. Правительства государств призывают граждан оставаться дома, чтобы уменьшить риск заболевания.